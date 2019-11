Governo | Giorgetti | ' Fossi nel PD scapperei | ancora un po' e saranno azzerati'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Che la convivenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potesse essere problematica era un'eventualità tutt'altro che rara. Il fatto che due partiti che da anni se ne dicevano di tutti i colori potessero convivere nello stesso esecutivo suscitava in molti parecchie perplessità. Ma l'idea di dare vita ad undi responsabilità per il Paese ha fatto comunque raggiungere un accordo alle due forze politiche. Un'alleanza che però è stata bocciata da responsi tutt'altro che positivi, come quelli delle elezioni umbre, dove Pd e M5s hanno corso insieme con risultati deludenti. Da tempo, inoltre, si nota che le due fazioni parlano una lingua diversa su certe tematiche. Una divergenza di vedute che non è sfuggita agli avversari politici. In merito è intervenuto a gamba tesa il leghista Giancarlo. In un'intervista rilasciata a Repubblica l'esponente del Carroccio ha ...

