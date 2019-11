Google Stadia | l' app è già uscita nel Play Store

Iniziate a scaldare i motori - l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store : L'applicazione di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store in attesa che il servizio diventi disponibile il 19 novembre L'articolo Iniziate a scaldare i motori, l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il supporto per Google Stadia si estenderà a più dispositivi Pixel e piattaforme : Oltre che su Pixel 2, Google Stadia si estenderà anche per altri modelli di Google Pixel come Pixel 3, 3a, Pixel 3 XL e Pixel 3a XL. Gli smartphone più recenti supporteranno Google Stadia al lancio, come Pixel 4 e Pixel 4 XL. Tutti i dispositivi Pixel sono supportati ad eccezione di quelli di prima generazione ed entro l'anno prossimo verranno probabilmente aggiunti anche altri smartphone dei marchi più noti.

L'app Google Home introduce un nuovo design e si prepara per supportare Nest WiFi e Google Stadia : La nuova versione dell'app Google Home presenta un design molto più semplice e pulito. Al posto di quattro schede, ora ci sono solo due sezioni centrali del client associato per la gestione della casa tramite Google Assistant. Google Home 2.15 prepara inoltre il supporto per Nest WiFi, la migrazione Google WiFi e le impostazioni di Google Stadia.

Family Link si prepara a gestire le approvazioni dei genitori per Google Stadia : In preparazione al lancio di Google Stadia tra poco più di tre settimane, l'app Family Link è stata aggiornata alla versione 1.49 per gestire i genitori che approvano e acquistano i giochi della piattaforma di streaming per i loro figli.

Le esclusive di Google Stadia avranno qualità impossibili su PC e console - secondo Jade Raymond : Durante un'intervista con GamesIndutry, Jade Raymond, boss della divisione Stadia Games and Entertainment di Google, ha ribadito le potenzialità di Stadia e di come l'infrastruttura cloud gaming realizzata dal colosso di Mountain View permetterà di realizzare titoli esclusivi con qualità e caratteristiche impossibili su piattaforme tradizionali come console e PC."secondo me è molto importante che le esclusive siano giochi che non sarebbero ...

Ecco le prime date di consegna di Google Stadia Founder e Premiere Edition : Ecco le date di consegna previste per i pacchetti Founder e Premier Edition di Google Stadia, il nuovo servizio di gaming in streaming di Google.

Google Stadia : il primo studio first party aprirà i battenti a Montreal : Diciamoci la verità, più passa il tempo è più la rivoluzione (in ambito gaming) promessa da Google Stadia appare più contenuta, complice alcuni difetti e limitazioni con cui i giocatori dovranno convivere, almeno al lancio. Una caratteristica importante per una piattaforma è però il parco esclusive e pare che Google si stia dando da fare in tale senso, annunciando l'apertura di uno studio first party a Montreal. A dare l'annuncio è stata Jade ...

Google Stadia : i titoli esclusivi per la piattaforma tarderanno ad arrivare : Google ha in previsione di pubblicare nuovi giochi esclusivi per Google Stadia, la sua nuova piattaforma di gaming in arrivo il 19 novembre. Tuttavia i titoli first party potrebbero essere gli ultimi della lista ad uscire, almeno secondo quanto detto da Jade Raymond, capo della divisione.Con l'arrivo di Stadia i giocatori potranno provare titoli come Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey e molto altro, comprese appunto le esclusive. ...

Google Stadia registra il sold out della Founder Edition - ma c'è la Premiere Edition in preordine anche in Italia : Google Stadia Founder Edition registra sold out nelle vendite: ora c'è la Premiere Edition, ma non è la stessa cosa.

Google Stadia arriverà il 19 novembre : tra i giochi Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 : La rivoluzione del cloud gaming è sempre più vicina secondo Google, pronta a lanciare sul mercato la piattaforma Google Stadia. arriverà tra meno di un mese, il 19 novembre 2019, anche in Italia. Da qualche tempo è possibile consultare la lista dei videogiochi attualmente supportati, un catalogo di alcune decine di titoli tra cui figurano due giochi molto attesi: Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 (versione PC). Data di uscita e supporti ...

Google Stadia : il controller ufficiale su PC e smartphone funzionerà via cavo : Come forse saprete il controller ufficiale di Google Stadia è stato pubblicizzato come controller wireless, capace di collegarsi alla nostra rete wifi così da comunicare direttamente con i server di Google e portando al minimo possibile la latenza.Ebbene, purtroppo è stato specificato nelle scorse ore che il suddetto controller di Stadia sarà sì senza fili, ma solo se utilizzato con un Chromecast Ultra connesso ad una TV, mentre per chi lo ...

La funzionalità wireless del controller di Google Stadia sarà limitata al lancio : Se avete intenzione di giocare ai giochi Stadia sul vostro PC o telefono mentre usate il controller ufficiale, dovrete abituarvi a collegarvi al vostro dispositivo con un cavo USB-C. La funzionalità wireless del controller di Google Stadia funzionerà solo su TV con Chromecast Ultra al momento del lancio, ha rivelato il gigante della tecnologia in un video dedicato alla piattaforma. Un gestore della community di Google ha confermato le ...

Google Stadia supporterà Pixel 2 e Pixel 2 XL - ma il controller non sarà del tutto wireless : Big G annuncia che Google Stadia sarà disponibile anche per i Pixel 2 e Pixel 2 XL, mentre il controller si collegherà in Wi-Fi alla TV e tramite cavo su PC

Google Stadia svela la sua interfaccia con un imperdibile video : Dopo tanti mesi di attesa, Google Stadia si mostra finalmente in quella che sarà la sua veste finale.Come possiamo vedere, infatti, Google ha reso pubblico una video panoramica dell'attesissimo servizio di gaming in streaming. Nel video viene spiegato allo spettatore praticamente tutto quello che bisogna sapere prima del lancio di Stadia, per cui avremo una panoramica che spazia dal design del nuovo controller, all'interfaccia del servizio, ...