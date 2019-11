Chef stellati | cosa cucinano quando stanno con gli amici

Aumentano gli Chef stellati che si fanno l'orto dietro casa : Andare al mercato non è più sufficiente. Di città, rionale, di paese o di fiducia che sia, non basta più. La ristorazione punta in proprio. Così, ormai la tendenza degli chef di qualità è farsi l'orto in casa. O adiacente. dietro o annesso al ristorante. Per controllare meglio la filiera. Km meno che zero. A un soffio. Più affidabile. Più comodo. Pronto all'uso, per prodotti dalla terra alla cucina, pronti ad esser lavorati quanto basta prima di ...