Treni | alta velocità con ritardi di oltre un' ora per un fulmine

Alta velocità Roma-Napoli - Treni in ritardo fino a 2 ore per un guasto : Un guasto ha provocato ritardi fino a 130 minuti per buona parte della mattina sulla linea ferroviaria ad Alta velocità Roma-Napoli. I tecnici hanno lavorato per la riparazione e la circolazione è tornata regolare alle 10.45. Lo comunica, in una nota, Rete ferroviaria italiana. Dove si è verificato il guasto Sin dalle 5.10 di stamattina, i treni viaggiano rallentati per un problema tecnico agli impianti di circolazione a PM San Giovanni. I ...

Bologna - follia sui binari : ragazzini sfidano Treni ad Alta Velocità : Camminano sui binari e sfidano i treni in transito: è uno degli ultimi "giochi" che spopolano tra i più giovani. ragazzini che mettono in pericolo la loro vita per dimostrare agli amici di essere forti e senza paura. L'ultimo episodio è stato registrato lo scorso sabato quando il macchinista del Frecciargento 8523 ha notato al bivio Santa Viola (periferia di Bologna) quattro ragazzini posizionati sui binari. L'uomo è riuscito in tempo a bloccare ...

Si ribalta Trenino del lunapark - almeno sette feriti a Verona : Un trenino monorotaia all'interno del parco giochi Canevaworld di Verona si è ribaltato cadendo da un'altezza di tre metri. Tra i sette feriti anche due bambini. sette persone, tra le quali due bambini, sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un trenino nel parco divertimenti Canevaworld, a Lazise (Verona).\\ Una tragedia sfiorata. Oggi pomeriggio, attorno alle ore 17.00, l'attrazione Back to the backstage, un trenino ...