L’8 novembre di Switch con Gianni Romano | Mario Bianco | Aüra ed Emanuele Esposito in

L’8 novembre Il Volo festeggia dieci anni di carriera con “10 years” : Milano. «I primi anni i capricci facevano molto male ma oggi ci spieghiamo, ci confrontiamo e riusciamo a mantenere la

Lotta alle infezioni correlate all’assistenza : convegno a Palermo L’8 novembre 2019 : La tematica delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre trent’anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con circa 530.000 casi l’anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (es. day hospital ed ambulatori infusionali) rappresentano una sfida cruciale per tutti (ma in particolare per alcune tipologie di ...

L’8 novembre al Teatro Mongovino ‘Ritmo della Vita’ - spettacolo di percussioni e danze africane : Roma – Al via la rassegna organizzata da SPERIMENTIAMO Arte Musica Teatro dal titolo “(ri)conoscersi a Teatro”, sotto la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini e Realizzata con il finanziamento di Roma Capitale – Municipio Roma VIII. Venerdì 8 novembre si terrà Il Ritmo della Vita presso il Teatro Mongiovino di Roma. Per gli Africani in generale e per gli Igbo della Nigeria in particolare, la danza accompagna ogni ...

Brodinski tra Elettronica e Hip Hop al Goa Club L’8 novembre : Touch The Wood presenta il set di Brodinski, uno dei producer più eclettici per quanto riguarda l’Elettronica e l’hip hop e attuale. Con le sue produzioni e la sua etichetta Bromance ha forgiato un nuovo sound per la techno e la electro francese, facendo uscire artisti come Gesaffelstein, The Blaze e Club Cheval. Successivamente dopo aver collaborato con Kanye West, si interessa alla produzione rap e trap. Trasferendosi ad Atlanta inizia a ...

“La Casa Bianca” dalL’8 al 10 novembre al Teatro India : dall’8 al 10 novembre al Teatro India va in scena LA Casa BIANCA, con protagonista Armando Iovino diretto da Marta Gilmore, entrambi autori della drammaturgia di questo spettacolo che ruota attorno a una vicenda familiare, legata alla latitanza di un grande boss della camorra. Un monologo che diventa una riflessione aperta sulle dinamiche familiari, sulle relazioni profonde tra le persone e la terra, quella terra dalle fortissime tradizioni ...

Sciopero benzinai - confermata la chiusura degli impianti dal 6 alL’8 novembre : “Il governo ha scelto di marginalizzarci” : I benzinai confermano lo Sciopero dalle 6 del 6 novembre alle 6 dell’8. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio annunciano la chiusura degli impianti, sia stradali che autostradali, su tutto il territorio nazionale. Le ragioni sono da cercare nel “silenzio del governo che è un grave atto di irresponsabilità non solo verso i gestori ma verso i cittadini stessi che saranno chiamati a pagare con gli inevitabili ...

Cagliari. Disinfestazione in alcune scuole cittadine programmate per L’8 e il 15 novembre : Sono in programma, venerdì 8 e venerdì 15 novembre, due giornate di Disinfestazione contro le blatte in alcune scuole cittadine. Nel

Juve - la maglia firmata Palace in vendita dalL’8 novembre : Lo avrete certamente notato: la divisa con cui la Juve è scesa in campo, e con cui ha giocato il 31 ottobre scorso all’Allianz Stadium contro il Genoa, era una divisa speciale. Si tratta infatti di un kit unico, prodotto dalla collaborazione fra adidas, Palace e Juventus. Il brand londinese, nato dalla cultura skater, ha unito le forze con adidas per creare un kit innovativo e sorprendente, caratterizzato da un […] L'articolo Juve, la ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 : The Big Bang Theory l’ultima stagione su Italia 1 dalL’8 novembre : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s ...

Previsioni Meteo - peggioramento per L’8-10 Novembre : piogge e neve fino all’Appennino [DETTAGLI] : Contesto barico piuttosto complicato in questa prima parte di Novembre a scala europea o euro-atlantica. In un’analisi sul lungo periodo di alcuni giorni fa, era in cantiere una ipotesi anche di disposizione meridiana con aria più fredda da Nord, prospettandosi cavi incisivi nordatlantici verso i settori medi oceanici, ma piuttosto larghi, maggiore presenza anticiclonica su Est atlantico e azioni più fredde settentrionali sui meridiani ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 4 alL’8 novembre : Diego resta in carcere : Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole: anticipazioni dal lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre Le prossime puntate di Un posto al sole non deluderanno le aspettative degli affezionati. Le trame settimanali della soap si concentreranno ancora sul tentato omicidio dell’avvocato Leone e sulle indagini conseguenti. Diego è ancora in carcere […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 novembre: ...

Medfilm Festival - il cinema del Mediterraneo a Roma dalL’8 al 21 novembre : Una grande festa delle culture, quest’anno il Medfilm Festival, il più antico Festival di cinema internazionale della Capitale, celebra la 25° edizione, tappa importante di un viaggio sempre nuovo alla scoperta di tutte le Sponde Culturali del Mediterraneo. Il Festival, presieduto da Ginella Vocca e diretto da Giulio Casadei, si terrà dall’8 al 21 novembre presso il cinema Savoy, il Macro Asilo, il Nuovo cinema Aquila e lo Spazio Apollo ...

Il Paradiso delle Signore : anticipazioni dal 4 alL’8 novembre 2019 : anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre 2019 Il Paradiso delle Signore è finalmente tornato in tv ed è più avvincente ed entusiasmante che mai. La settimana dal 4 all’8 novembre 2019 si preannuncia ricca di colpi di scena e svolte inaspettate. Protagonista della settimana è, ancora una volta, […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2019 proviene da ...

Il Paradiso Delle Signore - Trama Puntate dal 4 alL’8 novembre 2019 : La Verità sul Tradimento di Nicoletta! : Il Paradiso Delle Signore, Trama Puntate dal 4 all’8 Novembre 2019: la Verità su Nicoletta sta per emergere, mentre i guai arrivano anche per Marcello ed Angela… Il Paradiso Delle Signore piace davvero a tutti e ad appassionare in particolar modo il pubblico è la storia di Nicoletta. La ragazza si è innamorata di Riccardo che inizialmente le ha detto di non ricambiare ma poi, una volta pentito, le ha confessato i suoi sentimenti. ...