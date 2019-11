Tagadà | Gilioli sul governo | ' Questi non stanno in piedi | giorni o settimane contate'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Da tempo c'è la sensazione che i risultati delle elezioni in Umbria possano avere in qualche modo messo ancora più in difficoltà unche fatica a reggersi in. Continuano ad aumentare il numero degli esperti di dinamiche politiche che sono pronti a scommettere sul fatto che il futuro dell'attuale sodalizio Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle non sia destinato ad essere a lungo termine. Tra coloro i quali che non prevedono una lunga durata per l'attuale esecutivo c'è il giornalista de L'Espresso Alessandro, che parlato di futuro praticamente segnato per il Conte-bis. Pd-M5s insieme dopo anni di litigi Era difficile pronosticare che un giorno Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dopo essersele dette di santa ragione per anni, un giorno potessero coesistere in una stessa maggioranza. Eppure, l'esperimento è quantomeno partito. L'idea di creare un ...

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Per @piovonorane quello che è successo con #ILVA ha reso consapevole il @Mov5Stelle «che essere al governo è stare sotto… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Alessandro Gilioli sul #Governo: 'Questi non stanno in piedi: litigano su tutto, non c'è un progetto, non c'è un'idea di… - CurreriLuca : RT @La7tv: #tagada Per @piovonorane quello che è successo con #ILVA ha reso consapevole il @Mov5Stelle «che essere al governo è stare sotto… -