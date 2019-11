Fonte : lastampa

(Di martedì 5 novembre 2019) Il giovane esponente del Carroccio si è dimesso dopo che il sindaco di Orzinuovi ha valutato di ritirargli le deleghe

LaStampa : Razzismo, assessore leghista in un video online: “Un animale grasso che vive in acqua? E’ un negro”… - Antetempo : In italia non c'è un problema di #razzismo cosi dicono. - zazoomnews : Razzismo assessore leghista in video: “Un animale grasso che vive in acqua? E’ un negro” - #Razzismo #assessore… -