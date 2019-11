Parigi | ancora polemica sui tulipani di Jeff Koons per le vittime Isis | sulla targa

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : fuori Zverev e Thiem - Monfils ancora in corsa per le Finals : Oltre ai match dello spagnolo Rafael Nadal, che ha estromesso definitivamente dalla corsa alle ATP Finals di Londra lo svizzero Stan Wawrinka, del francese Gael Monfils, che per quel traguardo spera ancora essendosi sbarazzato del moldavo Radu Albot ma dopo essere stato sotto di un set e di un break, e del serbo Novak Djokovic, che ha sofferto un set prima di dilagare contro il britannico Kyle Edmund, si sono disputati anche tutti gli altri ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : i risultati del 30 ottobre. Fuori Berrettini - in quattro ancora in corsa per l’ultimo posto alle ATP Finals : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy di tennis: giornata interessante quella odierna in ottica qualificazione alle ATP Finals. Degli undici tennisti in corsa per gli ultimi due posti a disposizione, festeggia, senza scendere in campo, il tedesco Alexander Zverev, che stacca il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alle numerose sconfitte degli avversari diretti. Restano così in quattro a giocarsi ...