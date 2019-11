Paola Caruso e Moreno Merlo | problemi per la coppia? L’indiscrezione

Fonte : lanostratv

(Di martedì 5 novembre 2019)sono già in crisi? Gli indizi preoccupano i fan, dopo la sua tormentata storia d’amore con Francesco Caserta, dal quale ha avuto anche un figlio, Michelino, è finalmente tornata a sorridere al fianco di. Giusto qualche giorno fa, in alcune interviste rilasciate su vari magazine, ha anche confessato di pensare possa essere quello giusto per convolare a nozze e allargare la famiglia. Ma ecco arrivare un clamoroso colpo di scena che ha lasciato davvero tutti di stucco. Cos’è successo? In pratica molti fan hanno notato chenon si seguirebbero più su instagram. Un gesto questo che potrebbe voler non dire nulla, oppure potrebbe voler dire una sola cosa: i due potrebbero essere entrati in crisi o potrebbero essersi addirittura lasciati.non stanno più insieme? Il loro ...

zazoomnews : Paola Caruso: crisi con Moreno? Giallo sui social qualcosa non torna - #Paola #Caruso: #crisi #Moreno? - Noovyis : (Paola Caruso piange per il figlio in tv e finisce nella bufera: “Sei ridicola!”. Il motivo) Playhitmusic -… - notizieit : Paola Caruso senza veli in vasca con il figlio, i fan: “Vergogna” -