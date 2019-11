Notti in bianco | imparare a smarrirsi per affrontare la vita che si sceglie

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) È l’estate del 1990 e, in un piccolo paese dell’America rurale, Jean sta per compiere tredici anni. La suafamiliare scorre in maniera serena, ma un giorno la madre decide di andarsene, lasciando tutti stupefatti. Rimasta da sola con il padre e la sorella minore, Jean comincia a vivere la suae a fare nuove esperienze. Frequenta Fender Steelhead, un ragazzo dalla cattiva reputazione, e scopre quanto la sua natura di adolescente sia propensa alla trasgressione. La sua esistenza, però, si intreccerà con quella dei suoi vicini di casa e colpi di scena non tarderanno ad arrivare.Questa è la trama di “in”: romanzo scritto da Annie Dewitt e pubblicato da Edizioni Black Coffee.L’autrice descrive un microcosmo popolato da personaggi che cercano in qualche modo di rendere viva la propria esistenza sconvolta da ...

