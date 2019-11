Ford Bronco - La R è pronta per le gare - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di martedì 5 novembre 2019) A 50 anni dalla vittoria del modello originale alla Baja 1000 con Rod Hall, laha creato un nuovo veicolo da competizione denominatoR Concept. Al di là della ricorrenza, la Casa americana ha voluto offrire una piccola anticipazione del modello di serie che vedremo nel 2020, partendo proprio dal suo impiego più estremo in gara. Il prototipo debutta al Sema di Las Vegas e sarà impegnato sui 1.600 km della Baja Peninsula il prossimo 22 novembre con una livrea ispirata a quella del 1969. In gara per anticipare il modello di serie. Il prototipo è stato realizzato grazie alla collaborazione del repartoPerformance, del Geiser Bros Design and Development e del campione della Baja 1000 Cameron Steele. Le proporzioni esagerate sono tipiche delle fuoristrada da competizione, ma dietro alle linee si nascondono già elementi della futura versione stradale. A occuparsi del design ...

