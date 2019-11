Fisco | Bonafede | ‘carcere a grandi evasori assolutamente giusto’

Dl Fisco - Bonafede : “Carcere da 4 a 8 anni per chi evade oltre 100mila euro. Entrerà in vigore dopo la conversione in legge” : Le soglie di punibilità per chi evade il fisco saranno abbassate rispetto ai livelli in vigore dal 2015, quando il governo Renzi le alzò notevolmente. E saranno aumentate le pene minime e massime per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: “Da un minimo di 4 anni a un massimo di otto”. Gli evasori dunque finiranno davvero in carcere. Le modifiche saranno inserite nel decreto ...

Dl Fisco : Gualtieri e Bonafede - ‘sale a 8 anni pena per dichiarazione fraudolenta’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Trova spazio nel dl fisco l’inasprimento delle pene per i grandi evasori. “Nel testo – spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del Cdm- c’è il riferimento, nero su bianco, alla dichiarazione fraudolenta: le pene vengono portate ad otto anni”. In altre parole, “siamo d’accordo sul fatto che deve esserci il carcere per i grandi evasori, ma si tratta ...

**Fisco : Bonafede - 'confermo progetto legge che prevede il carcere per i grandi evasori'** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Io confermo che la lotta all’evasione è una priorità di questo governo e confermo che c’è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere”. Lo ha detto il ministro della Giustiz