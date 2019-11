Ex Ilva | Bellanova | ‘recuperare razionalità | si gioca su filiera e lavoratori’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) (Adnkronos) – Quanto all’emendamento sullo scudo penale,spiega di non essersi opposta come Italia Viva perché “probabilmente dovevamo non dare attenzione a quelli che ci accusano di essere strumentali. Io sono stata nel Consiglio dei ministri fino alle 2 di notte – continua la ministra – a motivare come quella scelta avrebbe messo in discussione posti di lavoro e dava pretesti a Mittal di alzare il prezzo. In questa situazione chi ci guadagna in ogni caso è Mittal”.“Come se ne esce da questa vicenda? Chi deve andare a risanare quello che altri hanno inquinato non può rischiare ogni giorno di avere un provvedimento penale, Mittal o chiunque altro. Il risanamento non avviene se non si affronta questo problema. Non troveranno un tecnico, un operaio specializzato, un’impresa che andrà a mettere le mani nelle zone da ...

