Bibbiano, per i dem il sistema degli affidi è sano, ma nessuno porta i dati in commissione

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' (2) : (Adnkronos) - La commissione avrà il compito di conoscere le modalità con cui vengono scelte le famiglie affidatarie, quanti sono i contributi economici messi a disposizione dal Comune per il servizio di affido, quanti sono gli esiti positivi di rientro di affido del minore alla famiglia di origine

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - L'istituzione di una commissione straordinaria al consiglio comunale per evitare che anche "a Palermo si ripetano i fatti di Bibbiano". Ad avanzare la richiesta sono Lega, Forza Italia e FdI che in una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Totò Orlan

Bibbiano - stalking all’ex : “Voglio un risarcimento per tutte le volte che ho cucinato per te” : Lui la lascia ma lei inizia a minacciarlo arrivando alla richiesta di un ‘indennizzo’ per tutte le volte che gli ha preparato da mangiare. Dopo essere stato tempestato di telefonate e messaggi. l’operaio di 40 anni di Bibbiano ha deciso di denunciare quanto gli stava capitando.Continua a leggere

“Ci sono state anomalie - ma il sistema Bibbiano per allontanare i minori non esiste” : La commissione speciale della Regione Emilia-Romagna fa il punto dei lavori con oltre 60 ore di audizioni. "La media di affidi è in linea con quella nazionale, ma la relazione finale non sarà un'assoluzione neanche per noi stessi: la politica si è interessata poco al tema prima di Bibbiano". In Liguria il maggior numero di allontanamenti, Campania penultima.Continua a leggere

Bibbiano - l'Associazione dei magistrati per i minori e per la famiglia : "Non esiste un sistema emiliano" : "Non esiste nessun sistema Bibbiano e non è vero che i servizi sociali hanno potere assoluto". Parola dell'Associazione dei magistrati per i minori e per la famiglia, reduce dal congresso nazionale a Lecce. L'incontro dell'Aimmf non poteva che affrontare l'inchiesta Angeli e Demoni, quella riguardan

Governo - Salvini : “Per M5s il Pd era il partito di Bibbiano - ora va tutto bene. Conte? L’avvocato del ciuffo” : “Per il M5s, il Pd era il partito di Bibbiano e di mafia capitale. Ora va tutto bene, ma c’è un limite alla decenza. Nelle elezioni regionali addirittura il simbolo dei 5 stelle è sotto quello del partito democratico. Conte? È l’avvocato del ciuffo“. A dirlo, in una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca soprattuto gli ex alleati di Governo proprio per l’accordo fatto da Luigi Di Maio, a ...

Lucia - punita dai servizi sociali perché aveva denunciato Bibbiano : Elena Barlozzari Costanza Tosi Una storia incredibile, quella denunciata da Lucia, a cui i servizi sociali del Comune di Torino hanno tolto tutti e tre i figli: "Mi hanno punita perchè condividevo dei post su Bibbiano" “avevano promesso di aiutarmi e invece hanno rapito i miei bambini”. Ha gli occhi lucidi e il viso stanco Lucia quando inizia a raccontarci come gli assistenti sociali di Torino sono riusciti a portarle ...

Per il Tribunale dei minori di Bologna il “sistema Bibbiano” non esiste : Manifestazione di Casapound (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto) Su 100 fascicoli riguardanti richieste di affido per minori della Val d’Enza – territorio emiliano diventato noto per il cosiddetto caso Bibbiano – non è stata riscontrata nessuna anomalia: quei provvedimenti sono legittimi. Lo hanno detto mercoledì 9 ottobre i giudici del Tribunale dei minori di Bologna, che hanno passato al setaccio per tutta l’estate casi simili a quello che ...

Bibbiano - richiesta ?archiviazione per uno degli indagati : Costanza Tosi Marco Scarpati era accusato di aver percepito somme di denaro per incarichi legali conferitigli dall’Unione Val d’Enza senza aver seguito le norme previste dal codice per gli appalti Continuano le indagini per far luce sulle accuse mosse dalla procura di Reggio Emilia nei confronti dei 29 indagati coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni. Il sostituto procuratore Valentina Salvi - secondo quanto riportato dal Corriere ...

I migliori romanzi sull’infanzia - per non parlare solo di Bibbiano : (foto: Jonathan Wood/Getty Images) Non importa seguire le tristi giornate di Pontida o la polemica sul caso strumentalizzato di Bibbiano per ricordare come l’infanzia tutt’oggi è argomento di dibattito, e spesso d’abuso. Ma che ruolo hanno i bambini nel raccontare la contemporaneità? Nei libri l’infanzia è ancora immancabilmente un’infanzia negata, oppure anche spazio peterpanesco d’invenzione e ribellione, di sperimentazione di genere e ...

Bibbiano - inchiesta affidi illeciti : per il sindaco obbligo di dimora : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti ha ottenuto l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, Albinea. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna sul ricorso della difesa del primo cittadino, che fino a ieri era agli arresti domiciliari, e che attualmente è sospeso dalle sue funzioni di amministratore dopo il coinvolgimento nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' della Procura di Reggio Emilia in cui risponde di abuso di ufficio e falso. Le ...

Bibbiano - per il sindaco obbligo di dimora : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti ha ottenuto l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, Albinea. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna sul ricorso della difesa del primo cittadino, che fino a ieri era agli arresti domiciliari, e che attualmente è sospeso dalle sue funzioni di amministratore dopo il coinvolgimento nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' della Procura di Reggio Emilia in cui risponde di abuso di ufficio e falso. Le ...

Bibbiano - il sindaco Pd Carletti indagato per gli affidi querela Luigi Di Maio : "Diffamazione" : La bomba Bibbiano esplode sotto le poltrone del governo. Andrea Carletti, il sindaco dem del comune nel Reggiano sospeso dalla carica e ai domiciliari perché coinvolto nell'inchiesta degli affidi illeciti, ha presentato querela segnalando 147 fra post sui social e mail dal contenuto ritenuto offensi

Il sindaco di Bibbiano querela 147 persone (anche Di Maio) : Il sindaco Bibbiano Andrea Carletti, eletto col Partito Democratico, ha deciso di querelare 147 persone che negli ultimi mesi, dopo l'avvio dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti nella Val D'Enza, lo hanno insultato e diffamato online per il suo coinvolgimento nel filone amministrativo dell'indagine.Carletti, indagato per abuso d'ufficio e falso ideologico e agli arresti domiciliari dal 27 giugno scorso, ha presentato denuncia o ...