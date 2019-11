Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) Le tecnologie disono sempre più pervasive, e non è detto che sia una buona notizia. Il confine tra uso e abuso è sottile e alcune città negli Stati Uniti hanno deciso di passare all’azione per vietarle del tutto. Il tema è decisamente caldo per legislatori, attivisti e ovviamente per chi sviluppa gli strumenti che sfruttano questa sofisticata opzione tecnologica. In questo video il giornalista di Wired Tom Simonite approfondisce il tema con l’esperta di computer vision e di diritto Gretchen Greene. Greene spiega come funzionano queste tecnologie e come si alimentano i database delle immagini che saranno poi analizzate alla ricerca di pattern ricorrenti (è vero: anche postare foto sui social non aiuta). La facial recognition è sicuramente un potenziale strumento di controllo in grandi eventi di massa, ma anche la pubblicità e il mondo della robotica ...

fabiochiusi : Noto alti tassi di preoccupazione per le sorti della democrazia online tra diversi parlamentari. Bene: perché non… - antocalderone : Perché il riconoscimento facciale deve farci paura - Lordskary : Non mi dovete rompere i Maroni, perché io ho 1500000 di bancomat solo in Italia da dove prelevare ma è da te che vo… -