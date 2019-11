Ex Ilva | ArcelorMittal anuncia il ritiro da Taranto

Ex Ilva - la mail di ArcelorMittal ai dipendenti : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Siete tutti al corrente della questione relativa alle protezioni legali necessarie nell’esecuzione del piano ambientale. Tali protezioni legali sono state definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto. Non è possibile gestire lo Stabilimento senza queste protezioni, e non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali, pertanto ...

Il delitto perfetto del M5s. Taranto addio - ArcelorMittal lascia l'ex Ilva : La bomba, alla fine, è scoppiata nelle mani di Stefano Patuanelli. Il ministro dello Sviluppo economico l'aveva ricevuta dal predecessore, nonché compagno di partito, Luigi Di Maio. Uno scoppio prevedibile dopo che il leader grillino aveva ulteriormente ingarbugliato una situazione, già intricata, c

Ex-Ilva - Calenda : “4 miliardi buttati : il governo ha dato ad ArcelorMittal il pretesto per scappare” : "Tutto questo è accaduto perché qualche senatore del M5S ha dato un aut-aut e Pd e IV si sono piegati. Ciò che è accaduto è qualcosa di vergognoso: questo governo ha perso il controllo del Paese, il controllo di sé stesso e per quanto riguarda il Pd e IV anche il controllo dei propri valori": così Carlo Calenda commenta amareggiato a Fanpage.it la decisione di Arcelor-Mittal di lasciare l'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «Scudo penale e giudici le cause». Governo : non consentiamo chiusura : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ex Ilva - Lega e Fi : “Conte riferisca sull’addio di ArcelorMittal”. Calenda : “Pd - M5s e Italia Viva irresponsabili per giochini da quattro soldi” : L’addio di ArcelorMittal agli impianti dell’ex Ilva, che metterebbe a rischio oltre 10mila posti di lavoro, entra prepotentemente nel dibattito politico viste le ragioni esposte dall’acquirente nel comunicare la riconsegna delle chiavi delle acciaierie. Ovvero, la mancanza dello scudo penale e, in secondo luogo, il rischio di spegnimento dell’altoforno 2 e la crisi del mercato dell’acciaio. Da parte della Lega e di ...

**Ex Ilva : Barbagallo - ‘disimpegno ArcelorMittal inaccettabile - Governo intervenga’** : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La decisione di Arcelor Mittal prefigura una catastrofe industriale per il nostro Paese: senza gli stabilimenti coinvolti, il futuro della nostra economia diventa più incerto. Questo disimpegno, le cui origini sono da esaminare a fondo, è inaccettabile, perché è il preludio a un dramma occupazionale, sociale e ambientale che deve assolutamente essere evitato. Il Governo deve intervenire: lo ...

ArcelorMittal vuole lasciare l’Ilva : La multinazionale che un anno fa aveva preso il controllo dell'acciaieria di Taranto vuole rescindere il contratto, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro

ArcelorMittal molla l'Ilva di Taranto. Lettera annuncia l'addio : Ilva addio. ArcelorMittal ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. ArcelorMittal, si legge nella Lettera, “ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei ...

ArcelorMittal pronta a lasciare l'Ilva di Taranto : ArcelorMittal lascia l’Ilva. La società Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale.“Secondo i contenuti dell’accordo” del 31 ...

