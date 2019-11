Ama | no a stop per liquidazione spettanze Cda uscente da parte di attualemanagement

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – Si legge con stupore la notizia riportata nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa da cui si intende che i membri del precedente consiglio di amministrazione abbiamo proposto azione legale per poter incassare le somme fatturate. Questa informazione è priva di fondamento e non corrisponde alla verità. A fronte delle fatture recentemente emesse dall’Avv. Melara e dal Dott. Longoni, sono in corso le consuete procedure amministrative previste dalla legge e pertanto le relative competenze sono già in fase di pagamento. L’attuale management non ha mai posto in essere nessun elemento ostativo alladelle somme dovute. Lo comunica Ama in una nota. L'articolo Ama: no aperCdadadiproviene da RomaDailyNews.

