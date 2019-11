Wanda Nara in versione Cappuccetto Rosso | follower in delirio su Instagram

Wanda Nara hot anche ad Halloween : scollatura vertiginosa e tuta attillatissima [GALLERY] : Wanda Nara hot sui social anche nella notte di Halloween: tuta aderente e scollo profondissimo per l’argentina Wanda Nara è famosa per i suoi look sensuali e hot. La moglie-agente di Mauro Icardi non ha mai nascosto la sua vena provocante con outfit super scollati e aderenti. anche nella serata di Halloween l’argentina ha deciso di sfoggiare un look da far girare la testa. tuta in pelle aderentissima e seno in bella vista per ...

Quelle che in casa girano nude : da Wanda Nara a Emily Ratajkowski : A letto sotto le lenzuola le vip restano senza vestiti. Ne sanno qualcosa Valeria Marini e Wanda Nara che postano scatti senza veli dalla camera da letto. Preferisce mettersi comoda sul divano Emily Ratajkowski che tra i cuscini appare come mamma l’ha fatta. Senza nulla addosso dentro la vasca da bagno si lasciano ammirare Giorgia Surina e Valentina Vignali. Ma la lista delle star che girano nude per casa (e sui social) è lunga.

“Hey - si vede tutto!”. Wanda Nara sul divano - i suoi fan vanno fuori di testa : Non si fa che parlare di lei, Wanda Nara, la famosissima moglie di Mauro Icardi, nonché opinionista del programma sportivo Tiki Taka. L’argentina è molto seguita su Instagram, dove pubblica numerose foto della sua vita quotidiana, ma anche del suo lavoro. Tanti infatti gli scatti presi dai suoi shooting fotografici, che mettono in mostra le sue curve esplosive e la sua bellezza da urlo. Come tutti sanno in questo periodo Wanda vive a Parigi, in ...

Icardi - rivelazione scottante di Wanda Nara : "Poteva andare al Milan" : Wanda Nara è ancora in vena di rivelazioni. Nell'ultima puntata di Tiki Taka, il talk show calcistico di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo, la procuratrice e moglie di Mauro Icardi ha voluto svelare un retroscena risalente all'ultima bollente estate di calciomercato: "C'era la possibilità di port

Lorenzo Riccardi - ex U&D - in radio : 'Vorrei fare il GF Vip - Wanda Nara non mi è simpatica' : Lorenzo Riccardi è sicuramente uno dei personaggi famosi più vicini al Grande Fratello Vip 4: il ragazzo, infatti, è considerato dai fan e dalle riviste uno dei candidati principali al cast del reality Mediaset. In un'intervista che ha rilasciato di recente a radio radio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato che gli piacerebbe tanto entrare nella Casa. Dei dubbi, invece, il 'Cobra' li ha su colei che sarebbe stata scelta per il ruolo di ...

Wanda Nara - il retroscena di mercato è sorprendente : “c’è stata la possibilità di portare Icardi al Milan” : La moglie-agente dell’attaccante argentino ha rivelato come ci sia stata la possibilità nell’ultima finestra di mercato di portare Maurito al Milan Una stagione tremenda, caratterizzata da risultati negativi e una classifica che piange. La zona Champions è lontanissima, quella retrocessione invece molto più vicina, colpa di un gioco che non decolla e di una squadra non proprio all’altezza del nome che porta. Piero ...

Tiki Taka : secondo Wanda Nara - in estate - Icardi sarebbe stato vicino al Milan : Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rivelato un'interessante retroscena secondo cui l'attaccante argentino si sarebbe dovuto trasferire al Milan in estate. In effetti, ha ammesso che Maurito avrebbe potuto unirsi ai rossoneri. L'Inter ha voluto vendere la propria stella quest'estate a causa dei diverbi con il giocatore, che ha attirato l'interesse di diverse squadre. Alla fine, è finito al Paris Saint Germain, anche se Wanda Nara ha ...

Wanda Nara a Tiki Taka : ‘C’era la possibilità di portare Icardi al Milan’ : Wanda Nara non smette mai di stupire, durante il programma Tika Taka ha svelato un retroscena di mercato davvero forte. L’agente e moglie dell’attaccante argentino Mauro Icardi ha infatti parlato del mercato estivo. ‘In estate c’è stata una possibilità di portare proprio il bomber ex Inter sulla sponda rossonera di Milano’ – così la Nara. Quello che viene fuori dal racconto dell’agente sembra proprio ...

Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara - poi il Gf Vip : l’ex tronista si svela : Lorenzo e Claudia news, la coppia si racconta tra convivenza e sogni nel cassetto Le ultime news su Lorenzo e Claudia sono arrivate direttamente dai microfoni di Radio Radio. La coppia infatti era presente oggi in studio con Giada Di Miceli durante la sua trasmissione Non succederà più e hanno parlato di davvero tante cose. […] L'articolo Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara, poi il Gf Vip: l’ex tronista si svela proviene da ...

Presunto flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic : Fabrizio Corona rischia un nuovo processo per diffamazione : Nuovi guai giudiziari per l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, tornato in carcere nel novembre del 2018 dopo che gli è stato prima sospeso e poi revocato l’affidamento terapeutico. Dovrà comparire il prossimo 18 dicembre davanti al gup, in quanto la Procura di Milano ha chiesto per lui il processo per diffamazione per un articolo uscito sul sito web “The King Corona magazine” in cui insinuava un Presunto flirt tra il calciatore ...

Corona è di nuovo nei guai : rinviato a giudizio per il falso flirt tra Brozovic e Wanda Nara : L’ex agente andrà a processo con l’accusa di diffamazione. Il calciatore interista aveva subito smentito l’articolo

Fabrizio Corona rinviato a giudizio per la notizia del falso flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic : Si preannuncia un nuovo processo per Fabrizio Corona, l'imprenditore dovrà comparire nuovamente davanti ai giudici il prossimo 18 dicembre. Il motivo è la denuncia sporta da Marcelo Brozovic, relativa a un articolo pubblicato sul suo Corona King Magazine. Il “fotografo dei vip”, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore a Milano, è chiamato davanti al GUP per difendersi dall'accusa di diffamazione. Lo scorso febbraio, nella rivista ...