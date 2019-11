Ladro gentiluomo a Lecce: soccorre l'anziana che voleva rapinare

«Lupin III - The First» - torna il Ladro gentiluomo - ma si assomiglia poco : Il ladro gentiluomo più famoso del mondo sta per tornare sul grande schermo in versione animata: Lupin III – The First, film giapponese realizzato interamente in animazione 3D sarà distribuito in Italia nell'inverno del 2020, scritto e diretto da Takashi Yamazaki. Il personaggio é il celebre Arsenio Lupin, protagonista intramontabile di romanzi e manga, trasposizioni tv e cinematografiche che continuano ad affascinare il pubblico dal debutto del ...