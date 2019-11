MotoGp – Quartararo euforico | Vinales soddisfatto e Morbidelli glaciale | le prime parole

Griglia di partenza MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica qualifiche. Quartararo in pole position - Morbidelli 2° - Valentino Rossi 6° : Oggi sabato 2 novembre si sono disputate le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani e si è assegnata la pole position, grandissima battaglia tra tutti i protagonisti e lotta serrata tra i centauri: Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli non si ...

MotoGp – Terminate le Fp3 a Sepang : Team Petronas super - Morbidelli meglio di Quartararo! Lontano Rossi [TEMPI] : Morbidelli davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp della Malesia Ancora una volta i piloti del Team Petronas sono protagonisti: sul circuito di Sepang è stato Franco Morbidelli il più veloce delle Fp3 del Gp della Malesia, col tempo di 1.58.761. Il pilota italiano ha preceduto il suo compagno di squadra Fabio Quarararo e Marc Marquez. Quarto invece Maverick Vinales seguito dalle Ducati di Miller e Bagnaia. Più lontani ...

MotoGp – Novità in casa Yamaha : nel 2020 Quartararo e Morbidelli avranno la M1 Spec-A di Rossi e Vinales : Grandi Novità in casa Yamaha in vista del 2020: nella nuova stagione Quartararo e Morbidelli guideranno la M1 Spec-A, stessa moto di Valentino Rossi e Maverick Vinales La Yamaha ha deciso di premiare Petronas per gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione. Nel 2020, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli potranno guidare una Yamaha M1 Spec-A uguale a quella di Valentino Rossi e Maverick Vinales. L’accordo fra i vertici ...

VIDEO MotoGp - GP Malesia 2019 : le prove libere sorridono a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli : Nel corso della giornata del venerdì del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra le due sessioni di prove libere, le moto di Fabio Quartararo e Fabio Morbidelli sono andate particolarmete bene, proprio in quello ch è il Gran Premio di casa per la Petronas. Di seguito il VIDEO con le prestazioni delle due moto impegnate nelle libere del GP di Malesia 2019 per il Mondiale MotoGP. VIDEO Fabio Quartararo E Franco Morbidelli ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGp - GP Malesia 2019 : “Contento del giro e del passo gara - nel 2020 avrò la Yamaha ufficiale” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente. Fabio Quartararo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un giro ...

VIDEO MotoGp - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Valentino Rossi 3° dietro a Dovizioso - show Quartararo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Grande spettacolo su questo complicato tracciato, a dettare leggere è stato uno scatenato Fabio Quartararo: il francese ha timbrato il record della pista nella FP1 battendo lo storico primato di Dani Pedrosa, nella seconda sessione si è migliorato ulteriormente e ha confermato di essere il migliore sul giro veloce. Maverick Vinales è piaciuto ...

MotoGp - Viñales felice in Malesia : “passo gara ottimo - ma non sarà facile battere Quartararo in Qualifica” : Lo spagnolo ha parlato dei risultati ottenuti nelle libere in Malesia, esprimendo il proprio punto di vista Sensazioni positive per Maverick Viñales in Malesia, la prima giornata di libere sorride allo spagnolo sia per quanto riguarda il passo gara che per il time-attack. Alessandro La Rocca /LaPresse Fiducia e tanta determinazione nelle parole del rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGp, parole che sottolineando l’ottimo ...

MotoGp - Quartararo insaziabile : “il tempo di oggi non basta per la pole. Yamaha ufficiale nel 2020? Sono felice” : Il francese ha commentato la grande giornata conclusa oggi in Malesia, caratterizzata dal miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere Fabio Quartararo è senza dubbio il protagonista della prima giornata di libere del Gran Premio della Malesia, il francese infatti ha chiuso al comando entrambe le sessioni, firmando anche il nuovo record della pista. AFP/LaPresse Riferimenti cronometrici però che non lasciano ...

MotoGp : dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo avrà a disposizione una M1 ufficiale : Era nell’aria già da diverso tempo, a Misano erano già trapelate le prime indiscrezioni, ma in occasione del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP, è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo (team Petronas) avrà a disposizione una Yamaha YZR-M1 A-Spec ufficiale. Saranno 4, quindi, a partire dal Mondiale 2020 le moto di questo tipo del team di Iwata. Due per Valentino Rossi e Maverick Vinales ...

