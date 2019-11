L’auto si ribalta e vola nel fossato | Giulia muore a 18 anni Il fidanzato è in coma

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 2 novembre 2019) È di una vittima e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Musile di Piave, nella città metropolitana di Venezia, in Veneto, lungo la statale 14. Lo schianto intorno alle 8.Zandarin, una ragazza di 18, di San Floriano di Castelfranco Veneto, ex studentessa dell’istituto “Filippin”, è morta sul colpo. Il ferito, che è in, è un 19enne anche lui di Castelfranco, Alberto Antonello. La coppia stava rientrando dopo aver trascorso la serata a Jesolo, alla discoteca King’s. Secondo quanto riporta il quotidiano La voce di Rovigo, la macchina, una Mercedes, sarebbe finita fuori strada autonomamente andando a impattare contro un albero poco prima della rotatoria della Fossetta.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da San Donà e da Mestre con l’autogru e con ...

