Fonte : eurogamer

(Di sabato 2 novembre 2019) Stando ad alcune voci di corridoio,ofnasconde unegg che andrebbe ad indicare ladidelle prossime console, PlayStation 5 o Xbox Scarlett.In particolare uno youtuber, noto come ItsKapow, ha scoperto un'insegna publbicitaria a Tavorsk, una delle aree esplorabili all'interno della modalità Ground War di. Ebbeme, in questo tabellone pubblicitario vediamo indicata ladel 25 novembre 2020 in qualità dididi Actibase.Secondo lo youtuber, come avrete intuito, lariferita alla fittizia Actibase sarebbe invece riferibile alle prossime console, ovvero PS5 o Xbox One. Eanche essere plausibile, in quanto sappiamo che le prossime console sono attese per la fine del 2020.Leggi altro...

CarloCalenda : Allora moh ve la dico tutta. Lasciato a Giacomo per una settimana call of duty scaricato di nascosto su IPAD. Prova… - Eurogamer_it : Call of Duty: Modern Warfare, un easter egg potrebbe celare la data di lancio di PS5 #ModernWarfare - tuttoteKit : Call of Duty: Modern Warfare, come cambiare il proprio nome Leggi l'articolo qui >> -