Calabria | Guglielmelli Pd | ‘dibattito legittimo | Oddati non ignori richieste’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “è grave chevolutamente riduca un documento approvato,con votazione formale, dal massimo organismo di direzione politica della Federazione provinciale del PD di Cosenza, ad una individuale presa di posizione del sottoscritto. è evidente che il suo è un tentativo non solo di minimizzare ma di soffocare ed abiurare un pronunciamento di un organismo legittimamente eletto dal congresso provinciale che esprime un netto dissenso sulla proposta della Segreteria nazionale. Mi sarei aspettato dauna richiesta di convocazione di questo organismo affinché lui o comunque altri rappresentanti della Segreteria nazionale potessero confrontarsi nel merito delle questioni sollevate nel documento”. Così in una nota Luigi, segretario provinciale PD Cosenza.“Non sta scritto da nessuna parte che in un partito commissariato ...

lguglielmelli : Una riflessione forse lunga ma necessaria che possiamo... -