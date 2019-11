ATP Parigi-Bercy – Novak Djokovic vola in finale! Dimitrov sconfitto in due set

Diretta ATP Parigi-Bercy 2019/ Djokovic Dimitrov streaming video tv - orario - tennis - : Diretta Atp Parigi-Bercy 2019 streaming video e tv: Djokovic Dimitrov e Shapovalov Nadal, orario e risultato live delle semifinali del Masters 1000.

ATP Parigi-Bercy - Nadal è l’ultimo semifinalista : Tsonga ko in due set : Nadal in semifinale al torneo ATP di Parigi-Bercy: Tsonga piegato in due set ai quarti di finale E’ Nadal l’ultimo semifinalista del torneo ATP di Parigi-Bercy: il tennista maiorchino ha trionfato oggi ai quarti di finale del “Rolex Masters”, ultimo “1000” dell’anno, dotato di un montepremi pari a 5.207.405 dollari. Nadal, dopo un primo set complicato contro il padrone di casa Tsonga, si è portato ...

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019/ Shapovalov batte Monfils : Berrettini alle ATP Finals! : DIRETTA Atp PARIGI-BERCY 2019 streaming video e tv: Shapovalov ha vinto 6-2 6-2 contro Monfils, Matteo Berrettini matematicamente alle ATP Finals di Londra!

Diretta ATP Parigi-Bercy 2019/ Monfils Shapovalov streaming video : si gioca! : Diretta Atp Parigi-Bercy 2019, streaming video tv: i quarti nel torneo Masters 1000 nella capitale francese. Monfils Shapovalov è decisiva per Berrettini.

ATP Parigi-Bercy – Novak Djokovic in semifinale : Tsitsipas liquidato in meno di un’ora : Novak Djokovic accede alla semifinale di Parigi-Bercy: il tennista serbo supera in due semplici set Stefanos Tsitsipas A Novak Djokovic servono appena 59 minuti per accedere alla semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista serbo, attuale numero 1 del ranking mondiale maschile, si è sbarazzato con estrema semplicità di Stefanos Tsitsipas (numero 7 ATP) in due set vinti con il punteggio di 6-1 / 6-2-. In semifinale Novak ...

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019/ Djokovic Tsitsipas streaming video : al via i quarti! : DIRETTA Atp PARIGI-BERCY 2019, Djokovic Tsitsipas streaming video e tv: nel torneo Masters 1000 nella capitale francese si giocano i quarti di finale.

ATP Parigi-Bercy – Nadal non lascia scampo a Wawrinka : doppio 4-6 e quarti di finale : Rafa Nadal accede ai quarti di finale dell’ATP di Parigi-Bercy: il tennista spagnolo supera Wawrinka con un doppio 4-6 Dopo 1 ora e 28 minuti di gioco Rafa Nadal stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 al mondo, supera Stan Wawrinka (numero 16 ATP) in due set conclusi in 44 minuti ciascuno con il punteggio di 4-6 / 4-6.L'articolo ATP Parigi-Bercy – Nadal non ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Rafael Nadal toglie Stan Wawrinka dalla corsa per le ATP Finals. Berrettini e Monfils ultimi rimasti in lotta : Con una prova di particolare solidità, Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo, che da lunedì sarà in ogni caso di nuovo in vetta al ranking ATP, batte lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 6-4. Per lo spagnolo si tratta dell’undicesima volta al terzultimo atto di un torneo nel 2019, mentre per l’elvetico la sconfitta di stasera significa dover abbandonare ...

ATP Parigi-Bercy – Zverev ko : Shapovalov trionfa in tre set e vola ai quarti : Shapovalov elimina Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP di Parigi-Bercy: il canadese trionfa in tre set Splendida vittoria di Shapovalov oggi agli ottavi di finale del torneo ATP di Parigi-Bercy. Il tennista canadese, numero 28 al mondo ha eliminato oggi Zverev, numero 6 del ranking ATP. Il match è durato due ore e 11 minuti, col punteggio di 2-6, 7-5, 2-6, e Shapovalov ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo francese, ...

ATP Parigi-Bercy - Djokovic fatica ma poi vola ai quarti : il britannico Edmund si arrende in due set : Il numero uno del mondo soffre nel primo set, per poi sbloccarsi e conquistare il pass per i quarti di finale dove affronterà Tsitsipas Novak Djokovic non tradisce le attese e conquista i quarti di finale del “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tennista serbo prima fatica nel set ...

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019/ Djokovic Edmund streaming : Dimitrov fa fuori Thiem! : DIRETTA Atp PARIGI-BERCY 2019 streaming video e tv: proseguono i match nel torneo di tennis Masters 1000 su campi indoor, siamo arrivati agli ottavi.

ATP Parigi-Bercy - Dimitrov non lascia scampo a Thiem : il bulgaro si qualifica a sorpresa per i quarti di finale : Il tennista bulgaro ribalta il pronostico e stende Thiem in due set, qualificandosi per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Grigor Dimitrov si qualifica per i quarti di finale del “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il bulgaro ribalta i pronostici e supera Dominic Thiem, ...

ATP Parigi-Bercy - Berrettini deluso ma soddisfatto del suo percorso : “se mi guardo indietro ho la pelle d’oca” : Matteo Berrettini non nasconde la delusione per la sconfitta di ieri contro Tsonga al torneo ATP di Parigi-Bercy: le parole dell’azzurro dopo il ko Sconfitta pesante e deludente quella di ieri per Matteo Berrettini al torneo ATP di Parigi-Bercy: il tennista italiano ha ceduto al rivale Tsonga, senza riuscire mai ad entrare in partita e vedendo così allontanarsi la possibilità di entrare alle ATP Finals. AFP/LaPresse “Sono molto ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : i risultati del 30 ottobre. Fuori Berrettini - in quattro ancora in corsa per l’ultimo posto alle ATP Finals : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy di tennis: giornata interessante quella odierna in ottica qualificazione alle ATP Finals. Degli undici tennisti in corsa per gli ultimi due posti a disposizione, festeggia, senza scendere in campo, il tedesco Alexander Zverev, che stacca il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alle numerose sconfitte degli avversari diretti. Restano così in quattro a giocarsi ...