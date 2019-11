Aston Martin DBX - La Suv torna in pista al Ring

Fonte : quattroruote

(Di sabato 2 novembre 2019) Un prototipo dell'DBX è stato fotografato durante i collaudi al Nürburg. La prima Suv del marchio inglese è ormai al termine della fase di sviluppo e debutterà entro la fine dell'anno con motori V8 di origine Mercedes-AMG, per poi arrivare sul mercato nel corso del 2020. Sarà prodotta nella nuova fabbrica di St. Athan, nel Galles.Aggressiva ma Suv. Le immagini mostrano la Suv con la medesima livrea già vista in alcuni scatti ufficiali che la stessaha diffuso quando è stata avviata la produzione della pre-serie. Le linee sono quindi già molto vicine a quelle definitive e piuttosto aggressive per una Suv, con frontale e coda che citano apertamente alcuni stilemi delle due posti del marchio. La gommatura sportiva e il generoso impianto frenante confermano inoltre l'impostazione generale del progetto, con un accento particolare verso il piacere di guida. Tanta ...

