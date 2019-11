LIVE Monfils-Shapovalov 1-4 | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | doppio break del

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4DEL #28 AL MONDO! Parziale di 20 punti ad 11 del canadese: set compromesso per? 40-AD PALLACANADESE! Chance d’oro per. 40-40 Impacciatocon gli schemi in campo: seconda parità del match. 40-30 Ancora soluzione vincente in serve&volley del #13 al mondo. 30-30 Servizio vincente del francese. 15-30 Ottimo diritto diagonale del canadese. 15-15 Brutto errore dicon il diritto: palla in rete. 1-3 Confermato ila zero. Ottimo inizio del canadese. 40-0 Servizio e diritto del #28 al mondo. 30-0 Serve&volley di: con coraggio, il canadese si prende il punto a rete. 1-3 Rovescio che funziona ancora:grazie al colpo di. 30-40 Serve&volley di: poco efficace la volée di rovescio. 30-30 Altro rovescio lungolinea del canadese: grande ...

OA_Sport : LIVE Monfils-Shapovalov, Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: ultima chance per Berrettini per accedere alle F… - zazoomnews : LIVE Monfils-Shapovalov Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: ultima chance per Berrettini per accedere alle Fi… - zazoomblog : LIVE Monfils-Shapovalov Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: ultima chance per Berrettini per accedere alle Fi… -