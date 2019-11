Camion finisce in un burrone | 19 morti e decine di feriti | una strage

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un’immane tragedia si è verificata nel nord delle Filippine, precisamente nella città di Conner, nella provincia di Apayao. Unche trasportava 40 persone è precipitato in un, mentre era intento a percorrere una strada di montagna. Il primo bilancio parla di una vera e propria. Infatti nel terribile incidente stradale almeno 19 persone hanno perso la vita, mentre altre 22 hanno riportato delle ferite. Tenuto conto del gran numero di, il numero delle vittime potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Iniziano intanto a circolare notizie su chi fossero le persone a bordo del mezzo. (Continua dopo la foto) Iltrasportava in particolar modo contadini molto anziani e gente del villaggio, che stavano facendo rientro nelle loro abitazioni dopo aver ottenuto sementi ed aiuti di natura finanziaria da alcuni funzionari del posto nella non lontana ...

