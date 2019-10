What We Do in the Shadows | nella sera di Halloween su Fox arrivano i vampiri

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 31 ottobre 2019)We Do in theIl debutto deidiWe Do in thecalza a pennellolunga notte di. La serie tv, basata sull’omonimo film del 2014 diretto da Jemaine Clement e Taika Waititi (rispettivamente sceneggiatore e regista anche del reboot), debutta questa, alle 21.00, su Fox. Lo spin-off dell’esilarante mockumentary, che all’epoca mischiò con originalità commedia e horror, seguirà le avventure notturne di Nadja (Natasia Demetriou), la tosta vampira femmina della casa, il più sciocco Laszlo (Matt Berry) e l’ex soldato dell’Impero ottomano Nandor (Kayvan Novak), che abitano tutti insiemestessa casa da diversi secoli. La serie, al contrario di quanto avvenuto nel lungometraggio (dove isi trovavano in Nuova Zelanda), è ambientata a Staten Island, a New York, dove i protagonisti sono stati mandati per dominare ...

coveryoungk : @Jae_Day6 JWNFJDJF WHAT THE FUCKEKFJD - todeschi_a : @gastanuke Mischia italiano ed inglese, intanto i tuoi sono bilingue, what's the english for 'vagina'? Miss Potato?… - chimchimchimx : WHAT THE HELL ARE THEU DOING DLSKSJSLSKDJSJSJSJDJD -