Washington ha vinto le World Series

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Nella notte i Nationals hanno battuto Houston nella gara decisiva delle finali della Major League: è la prima vittoria nel baseball della capitale americana in 95 anni

