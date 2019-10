LIVE Monfils-Albot | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 3-4 | il moldavo avanti di

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVola via facile questo game per il transalpino. 4-3 però perdi un break nel primo set. Ilal servizio 40-0 Servizio centrale pregevole per il francese e tre palle del 3-4 nel 1° set 30-0 Non controlla la risposta di rovescioe out il suo colpo 15-0 Ace numero 6 perche si salva così 4-2 per, con il passante di rovescio out di. Il francese al servizio Vantaggio! Ottimo uno-due servizio-dritto, niente da per40-40 Scappa il rovescio ale si va ai vantaggi anche in questo caso 40-30 Ottimo servizio ad uscire die palla del 4-2 per lui nel primo set 30-30 Sbaglia stavolta, da posizione favorevole: dritto a sventaglio in corridoio dal centro del campo 30-15 Gancio di dritto completamente out di(12 errori gratuiti) 15-15 Si scuotee risposta ...

