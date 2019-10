Huawei Mate 30 Pro è lo smartphone tecnicamente perfetto | ma senza servizi Google

EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20 - P30 e P Smart 2019 : Huawei rende disponibile la beta pubblica della EMUI 10 per i modelli Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 Lite, Nova 5T, P Smart 2019 e altri L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20, P30 e P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

A quando in Europa i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : spuntano data e prezzi : Avremmo voluto raccontare un'altra storia sul conto dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, che purtroppo partono con un vistoso handicap sulle spalle: i nuovi top di gamma del colosso cinese non offrono i servizi di Google per via del ban USA imposta all'OEM dall'amministrazione Trump. Le limitazioni sono pesanti, ma non impediranno all'azienda di Shenzen di lanciare i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro in Europa. Stando ad un report diffuso dal ...

C’è una data di lancio in Europa per Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : Stando alle ultime indiscrezioni, l'arrivo in Europa di Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro sarebbe dietro l'angolo: dovrebbero essere disponibili dal 15 npvembre. L'articolo C’è una data di lancio in Europa per Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia : Alcuni utenti Italiani iscritti al programma di beta testing hanno segnalato di avere ricevuto l'aggiornamento che porta EMUI 10 beta su Huawei Mate 20 Pro L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Gran diffusione della beta EMUI 10 sul Huawei Mate 20 Pro in Italia oggi 28 ottobre : Ottimo lunedì per i possessori di Huawei Mate 20 Pro: la beta EMUI 10 sta giungendo a bordo del top di gamma per un numero consistente di utenti che hanno dato adesione al programma sperimentale qualche tempo fa. Dopo una prima apparizione della notifica del pacchetto contenente la nuova interfaccia e Android 10 la scorsa settimana, il rilascio si è fatto più esteso. In particolare ora sono pure disponibili alcuni dettagli interessanti proprio ...

Festival Huawei tra le offerte Amazon della settimana : P30 Lite e Mate 20 Lite più che convenienti : Le offerte Amazon della settimana iniziano alla grande oggi 28 ottobre e si concentrano in modo particolare sul marchio Huawei. Due smartphone mid-range del brand ma più che mai apprezzati come il P30 Lite e il Mate 20 Lite raggiungono nuovi minimi storici con il loro prezzo letteralmente in picchiata. Si tratta insomma di vere occasione dello store di Jeff Bezos, a partire da questo lunedì e fino ad esaurimento scorte, questo è chiaro. Si ...

Raddoppiano le offerte Unieuro con Huawei Mate 20 Pro e Galaxy A20e : prezzi fino al 30 ottobre : Non possiamo certo trascurare in questi giorni giorni le nuove offerte Unieuro, che hanno il merito di dare continuità alle promozioni che abbiamo portato alla vostra attenzione non molto tempo fa sulle nostre pagine, con una menzione d'onore oggi 26 ottobre da dedicare ai vari Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A20e. Proviamo dunque ad analizzare le migliori opportunità che, lo ricordo, in questo caso vanno considerate tali solo online. La ...

Subito beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite - aderire al programma fino al 4 novembre : Bel modo di cominciare il weekend per chi aspetta da tempo la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite. Proprio in Italia il programma sperimentale è appena partito, solo a qualche ora di distanza rispetto a quanto accaduto in Europa nel pomeriggio di ieri 25 ottobre. Quali sono i primi dettagli disponibili sul pacchetto software di test? Proprio come un fulmine a ciel sereno, meno di 24 ore fa, il programma beta è stato appunto reso disponibile ...

Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10 - P30 Lite le patch di sicurezza di settembre : Huawei Mate 20 Lite assaggia Android 10 con la prima beta della EMUI 10, P30 Lite deve accontentarsi delle patch di sicurezza di settembre 2019. L'articolo Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10, P30 Lite le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Scossone EMUI 10 per Huawei Mate 20 Lite : la beta ai nastri di partenza dal 25 ottobre : Settimana ricca di spunti interessanti per i tanti utenti italiani che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite, considerando il fatto che oggi 25 ottobre sono trapelate alcune informazioni per certi versi sorprendenti, almeno dal punto di vista dei tempi. Dopo aver esaminato più da vicino l'ultima patch ufficiale distribuita dal produttore asiatico anche per gli utenti italiani, con un approfondimento focalizzato sulla batteria due ...

Huawei Mate X il telefono pieghevole finalmente in vendita dal prossimo mese : Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole della società Huawei che ha fatto la sua prima apparizione all'evento MWC 2019 che si è tenuto all'inizio di quest'anno.

Huawei Mate X - prezzo e uscita dello smartphone pieghevole : Huawei ha annunciato l'arrivo sul mercato di Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole annticipato nel febbraio scorso al Mobile World Congress di Barcellona. A partire dal 15 novembre, il telefono sarà venduto sul mercato cinese in quantità limitate ad un prezzo di 16.999 yuan (circa 2150 euro): non è stato ancora chiarito se ci sarà una commercializzazione del device anche a livello europeo. La casa di Shenzhen, infatti, ...

I Huawei Mate 30 ricevono il quarto aggiornamento software di ottobre : Sta lavorando parecchio Huawei per rendere più che impeccabili i suoi Mate 30, anche alla luce della mancanza dei servizi Google L'articolo I Huawei Mate 30 ricevono il quarto aggiornamento software di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Huawei stima le vendite di smartphone - anche dei Mate 30 - e parla del futuro del Mate X : Huawei festeggia il traguardo di 200 milioni di smartphone spediti nel 2019 mentre valuta la commercializzazione del nuovo Mate X anche per l'estero L'articolo Huawei stima le vendite di smartphone, anche dei Mate 30, e parla del futuro del Mate X proviene da TuttoAndroid.