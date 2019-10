Fuori dal coro | Mario Giordano prende una mazza e inizia a spaccare zucche urlando | “Io

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Io non voglio festeggiare Halloween!”. E spacca una decina dicon unada baseball. Mauroha aperto così la puntata del 30 ottobre didal. Prima ancora dell’intervista a Giorgia Meloni, dei servizi sul Poltronificio Italia, e subito dopo le note di Another brick in the wall, il giornalista Mediaset ha eseguito una breve performance/siparietto in linea con l’allure comico teatrale con cui “colora” i suoi interventi dalla studio del programma di Rete4. “No, io questa non me la metto”, hato leggeromostrando una maschera modello Scream. “Io non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare la festa di Ognissanti e la giornata tutti i defunti”, ha ribadito in crescendo. Poi subito un dettaglio sul suo cavallo di battaglia, un (presunto) spreco: “Ogni anno si spendono 300 milioni per vestiti di zombie, scheletri, cose orrende”. Infine la ...

davidefaraone : Circa 3 mila persone con l’immancabile saluto romano, urlando “duce, duce”, si sono incontrate a Predappio per l’an… - vaticannews_it : #24ottobre Drammatici i dati che vengono fuori dal nuovo rapporto di @acs_italia sulla persecuzione dei cristiani… - Mov5Stelle : Il lavoro dei Riders è logorante e spesso rischioso. Con il Decreto #SalvaImprese, approvato in Senato, facciamo un… -