Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Il finale di Napoli-Atalanta è la prova di come ilintegrato Var-arbitri in Italia non”. E’ quanto scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Non tanto perché l’arbitro Giacomelli non vede il rigore netto di Kjaer su Llorente, con il difensore atalantino che si disinteressa del pallone, indietreggia sul cross di Mertens e travolge Llorente. Non tanto perché Banti, che è addetto al Var non indica il “chiaro ed evidente errore” nella decisione dele quindi non lo invita ad andare a verificare. L’arbitro rinuncia al Var “Ma perché lo stessottore di gara rinuncia adrsi di uno strumento essenziale che ilcalcio mette a sua disposizione. Rinuncia a farlo di fronte a una contestazione così convinta che dovrebbe fargli quantomeno sorgere un dubbio. Eppure la sua esperienza non può non ...

LelloConso : RT @napolista: CorSport: se l’arbitro non si avvale del #Var vuol dire che il sistema non funziona #Giacomelli rinuncia ad avvalersi della… - antobiso : RT @napolista: CorSport: se l’arbitro non si avvale del #Var vuol dire che il sistema non funziona #Giacomelli rinuncia ad avvalersi della… - carmineiuliano9 : RT @napolista: CorSport: se l’arbitro non si avvale del #Var vuol dire che il sistema non funziona #Giacomelli rinuncia ad avvalersi della… -