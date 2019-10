Ancona | la rissa in cella | poi nigeriano manda 3 agenti in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Federico Garau Lo straniero è andato su tutte le furie dopo esser stato accusato da altri detenuti di non occuparsi della pulizia degli spazi comuni. Prima la, poi la violenta aggressione con pugni, calci e morsi contro gliintervenuti per riportare la calma Si è reso protagonista di una furiosain carcere, poi ha aggredito eto al pronto soccorso ben 3della polizia penitenziaria operativi presso il carcere di Montacuto ad. Il responsabile, un, aveva avuto degli screzi con altri detenuti per questioni connesse ai turni di pulizia delle celle, durante la mattinata dello scorso venerdì. Una discussione dai toni sempre più accesi, sfociata poi in una vera e propriaquando l'africano è stato accusato di non partecipare come gli altri alla gestione dell'ordine e della pulizia. video 1777457 Completamente fuori di sè, lo ...