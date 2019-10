Lanterna Verde e Strange Adventures di Greg Berlanti su HBO Max

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)saranno le serie diper HBO Max Poteva mancarealla grande festa HBO Max? Assolutamente no. Uno dei nomi di punta del gruppo WarnerMedia dopo aver portato in tv il mondo DC Comics di Arrow, The Flash e gli altri sta lavorando a due serie tv per la nuova piattaforma di streaming HBO Max in arrivo a maggio 2020 negli USA. Le due serie tv sarannoe una serie live action incentrata su. “Entrambe le produzioni originali DC che sto realizzando per HBO Max saranno completamente diverse rispetto a tutto quello che si è visto in tv” ha spiegatodurante la presentazione del WarnerMedia Day. “Una sarà un’antologia di storie ambientate in un mondo in cui esistono i superpoteri e l’altra, che vi assicuro sarà il più grande show DC mai fatto, ci porterà nello ...

MangaForevernet : ? Lanterna Verde e Strange Adventures: due nuove serie HBO Max ? ? - CineGiornale1 : Lanterna Verde e Strange Adventures: in arrivo le serie live-action basate sui fumetti DC - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lanterna Verde e Strange Adventures: in arrivo le serie live-action basate sui fumetti DC… -