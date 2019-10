Inter vince 2-1 a Brescia e ritrova la testa della classifica

L’Inter vince a Brescia ma che sofferenza! : La squadra di Conte in sofferenza nonostante la vittoria 2-1 nella gara di campionato di ieri sera. Lo ha dimostrato

L'Inter fatica - ma vince : Lautaro-Lukako - Brescia ko. Conte - una notte da capolista : Una notte da capolista. L'Inter con i denti e con la rabbia stavolta sfrutta l'occasione che gli concede il calendario e si piazza in cima al campionato superando con un po' di fatica il Brescia per 2-1 con reti della coppia fissa Lautaro-Lukaku. Tre punti preziosi che fanno dimenticare il mezzo pas

Antonio Conte - l’Inter non vince e l’allenatore (un po’ a ragione) mette le mani avanti. Dopo Bari - Juve e Nazionale riecco la ‘lacrimuccia’ : Ogni grande allenatore reagisce a modo suo alle difficoltà. Massimiliano Allegri, che in Serie A ha dominato negli ultimi cinque anni, era solito ribattere alle critiche punto per punto, proteggendo a spada tratta i giocatori. Carlo Ancelotti parla, argomenta, dispensa serenità all’ambiente. Josè Mourinho, per tornare indietro a un nome caro a tutti gli interisti, passava sempre al contrattacco, individuando nemici veri o presunti per compattare ...

Non vince nemmeno l’Inter : 2-2 col Parma e la Juve resta prima : Non vince nemmeno l’Inter: 2-2 col Parma. L’Inter non approfitta del pareggio della Juventus a Lecce. La squadra di Conte viene fermata in casa dai gialloblù. La squadra di Sarri resta quindi prima in classifica, sempre con un punto sui nerazzurri. È il sabato nero, diciamo grigio, delle prime due in classifica. Il campionato rallenta e domani il Napoli potrebbe approfittarne, anche se contro la Spal non sarà semplice. Di certo ...

Inter : Icardi segna e convince - il PSG sarebbe sempre più convinto a riscattarlo : L'Inter è stata molto attiva nella sessione di mercato estiva. La società nerazzurra ha lavorato anche in uscita, con l'obiettivo di ridurre la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club ha decisio di privarsi di molti giocatori che gli scorsi anni erano ritenuti incedibili per motivi comportamentali, uno su tutti l'ex capitano Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato ceduto al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto ...

Bonolis : 'L'Inter mi è piaciuta contro la Juventus - che comunque ha meritato di vincere' : La Juventus ha ripreso il campionato dove lo aveva lasciato, ovvero ha vinto l'importante match contro il Bologna, che comunque ha dato filo da torcere ai bianconeri. Anche l'Inter però ha risposto alla squadra allenata da Sarri, grazie ad una faticosa vittoria in casa del Sassuolo. Nonostante un dominio manifestato nel primo tempo, gli uomini di Conte hanno subito l'offensiva del Sassuolo che è riuscito a realizzare tre reti ad una delle difese ...

L’Inter vince 4-3 in casa del Sassuolo - doppiette di Lukaku e Lautaro : L’Inter di Conte risponde alla Juventus e si porta a un punto dalla squadra di Sarri. L’Inter ha vinto 4-3 in casa del Sassuolo di De Zerbi. Come i bianconeri ieri sera, i nerazzurri soffrono nel finale. Pronti via, gli interisti vanno in vantaggio con una rete di Lautaro Martinez su assist di Brozovic. Dopo due minuti. Gli viene anche annullato un gol. Nel frattempo è arrivato il pareggio di Berardi al 16esimo. Poi, sale in cattedra ...

L’Inter deve vincere per rispondere alla Juve e caricarsi per la gara contro il Borussia Dortmund : Non ci sono alternative in Sassuolo-Inter. Antonio Conte, dopo le vittorie di Juventus e Napoli, non può permettersi altri passi

Icardi augura all'Inter di tornare a vincere e dà fiducia a Lukaku : 'Ha bisogno di tempo' : Dopo un'estate di indiscrezioni e voci più o meno veritiere sui suoi rapporti con l'Inter e sul futuro, diventando un vero e proprio tormentone del calciomercato, Mauro Icardi è tornato a parlare. Questa volta però non l'ha fatto scrivendo frasi criptiche sui social network, ma ha scelto la Gazzetta dello Sport e un'intervista tradizionale nella quale ha parlato serenamente e apertamente della sua ex squadra, ma anche della sua nuova esperienza ...

Vidal - no a Inter e Juve : 'Sono felice al Barcellona - sono venuto per vincere' : Arturo Vidal stato uno dei protagonisti delle vittorie della Juventus di Antonio Conte, grazie al suo contributo infatti i bianconeri hanno trionfato in Serie A e sono stati vicini anche alla Champions League nel 2015, quando la Juventus è stata sconfitta in finale dal Barcellona. E proprio la società catalana è diventata la sua squadra, dopo l'esperienza al Bayern Monaco: attualmente il cileno è considerato un giocatore molto importante per il ...

Skriniar rilancia le ambizioni dell'Inter : 'Vogliamo vincere - Conte ha cambiato mentalità' : Milan Skriniar, nonostante abbia appena 24 anni e sia alla sua terza stagione con la maglia dell'Inter, è considerato ormai come uno dei punti di riferimento della squadra milanese. Il centrale slovacco in questa prima parte dell'anno sta offrendo buone prestazioni, ma non ancora agli altissimi livelli del suo recente passato milanese, probabilmente perché deve ancora completare il suo percorso di adattamento alla difesa a tre varata da Antonio ...

Napoli - Koulibaly tranquillizza i tifosi azzurri : “il mercato non mi Interessa - voglio vincere lo Scudetto” : Il difensore senegalese ha sottolineato come veda il suo futuro legato ai colori azzurri, ammettendo di voler vincere con il Napoli L’espulsione arrivata contro il Cagliari e qualche cattiva prestazione di troppo hanno acceso i riflettori su Koulibaly, autore di un avvio di campionato non proprio esaltante con la maglia del Napoli. Marco Alpozzi/LaPresse Nessuna preoccupazione però per il senegalese, che ha tranquillizzato tutti dal ...

Cassano a Tiki Taka : 'Io continuo a dire che l'Inter vincerà lo scudetto' : Il post Inter-Juventus lascia molto amaro in bocca ai sostenitori neroazzurri, anche perché arrivava dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, nonostante l'ottima partita degli uomini di Conte. Come dichiarato dal tecnico dell'Inter nella conferenza stampa di domenica sera, il divario con la Juventus è ancora ampio, anzi secondo Conte l'Inter come organico è dietro anche al Napoli. Di tutt'altro avviso però è Antonio Cassano, ...

Inter - Mazzola ha dubbi su Conte : 'Non mi convince - mi sembra ancora juventino' : Il fantasma del passato juventino di Antonio Conte torna a bussare alla sua porta. A rievocarlo è stato un ex grande calciatore e dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola, il quale ha espresso un bel po' di riserve non tanto sulle capacità tecniche del 50enne leccese, quanto invece sulla sua capacità di adattarsi appieno nell'ambiente Interista. Ed è proprio su questo punto che l'ex attaccante ha manifestato un pensiero alquanto deciso, sostenendo ...