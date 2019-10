Gomez | “Ho visto le immagini Lllorente si è girato per dare una gomitata a Kjaer”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita piuttosto concitato di Napoli-Atalanta, è intervenuto el Papu. “Non è mai facile venire in questo stadio e fare due gol. E tenere la difesa. I due gol vengono magari da errori individuali ma abbiamo fatto una grandissima partita nel primo tempo e nel secondo abbiamo temuto molto bene” Dove andrà a finire questa Atalanta? “Noi seguiamo la strada del campionato scorso, andiamo a giornate, a partite. Non pensiamo molto al di là perché manca tantissimo e al momento vogliamo goderci questo momento, cercare di vincere sempre, poi, dopo marzo, vediamo dove possiamo arrivare”. Quanto aiuta l’esperienza della Champions per affrontare partite del genere? “Sicuramente al di là dei risultati, che in Champions sono negativi e ci dispiace, le partite di alto livello aiutano anche a giocare questo tipo di gara, qui a ...

