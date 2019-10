Campidoglio | al via gara acquisto treni metro A-B

Campidoglio - inquinamento : dal 1 novembre stop a auto diesel EURO 3 in anello ferroviario : Roma – Dal 1 novembre scatta il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel EURO 3 nella Ztl anello ferroviario. La misura punta a contenere l’inquinamento atmosferico e a salvaguardare la salute dei romani, in ottemperanza delle normative anti-smog. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì (dalle ore 00.00 alle ore 24.00), ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli ...

Campidoglio - approvato Print di Pietralata. Dal 2020 via ai lavori : Roma – Nel 2020 al via i cantieri delle prime 9 opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione Print di Pietralata, un programma di recupero e rigenerazione che riguarda una superficie complessiva di 632mila metri quadrati (63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila metri quadrati di residenziale e quasi 36mila metri quadrati tra viabilità e parcheggi per un totale di 29 ...

XIV Municipio. Cecera (PD) : Voto online del Campidoglio boccia progetto biblioteca a Ottavia : Alessio Cecera (PD): “Il Voto online si è rivelato una vera e propria beffa ai danni dei cittadini, un’impropria schedatura, uno scandalo a 5 stelle” così commenta a caldo la bocciatura l’ideatore e presentatore del progetto di “biblioteca e Centro artistico multimediale Ottavia Palmarola”. L’ex Assessore Alessio Cecera, riguardo al progetto di biblioteca che è stato bocciato dal Campidoglio non usa mezzi termini: “Il progetto della biblioteca ...

Via dei Fori Imperiali - Campidoglio vieta iniziative popolari : Roma – Il Campidoglio vieta la realizzazione di iniziative popolari in Via dei Fori Imperiali. Legambiente “Il cuore di Roma viene negato ad associazioni e cittadini. L’amministrazione, incapace di curare la qualità della città e la qualità della vita degli abitanti, impedisce alle associazioni e ai comitati di fare il loro lavoro e il volontariato teso e indispensabile a tutto ciò” Nelle scorse settimane Legambiente Lazio, aveva chiesto ...

Roma Metropolitane chiude : via alla procedura di liquidazione. Il Campidoglio : “La metro C non è a rischio” : La società Roma metropolitane sarà liquidata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha votato una memoria in cui annuncia di non voler ricapitalizzare la municipalizzata, così già domani mattina l’amministratore unico Marco Santucci porterà i libri in tribunale e darà il via alla procedura di fallimento. L’azienda, che dal 2005 si occupava di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in ...

Campidoglio - proseguono verifiche e sanificazione nella scuola Alberto Sordi di via Taggia : Roma – proseguono gli interventi di verifica e sanificazione nella scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel quartiere Trionfale, per risolvere il problema della presenza di guano dei piccioni. Dopo l’intervento di sanificazione nel vano scala, effettuato sabato scorso, e la chiusura parziale delle fessure che consentivano l’accesso ai volatili, erano stati anche eseguiti lavori nel soffitto della palestra esterna all’istituito. Ieri i ...

Campidoglio : via libera in Giunta all’apertura di un negozio di frigoriferi d’arte firmati Dolce e Gabbana : Roma – La Giunta capitolina ha approvato la proposta commerciale presentata dall’azienda italiana Smeg che consentirà l’apertura di un punto vendita di frigoriferi d’arte firmati dagli stilisti Dolce e Gabbana in via IV Novembre. Come previsto dal Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 12, co. 11, il progetto è passato al ...

Campidoglio : ‘Plastic Free’ - via plastica in 15 scuole dell’infanzia a Roma : Roma – E’ stata presentata pochi giorni fa in Aula Giulio Cesare la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare per l’approvazione di Linee di indirizzo finalizzate ad eliminare l’uso della plastica in 15 scuole dell’infanzia di Roma. Roma Capitale intende avviare il progetto sperimentale per un anno, per poi estenderlo a tutte le scuole dell’infanzia. La Giunta ha aderito nel 2018 alla campagna nazionale “Plastic Free ...

Campidoglio - al via bando per i Teatri in Comune : Roma – C’è tempo fino al 21 ottobre per partecipare al bando per la prima volta triennale per la programmazione e gestione dei Teatri in Comune di Roma Capitale. È stato pubblicato oggi sul sito di Teatro di Roma, infatti, il bando per l’affidamento in concessione della programmazione e dei servizi connessi ai tre spazi del Teatro Biblioteca Quarticciolo, del Teatro Tor Bella Monaca e del Teatro Villa Pamphilj, della rete dei Teatri in Comune. ...

Campidoglio : al via lavori per la bike lane su via Prenestina : Roma, 17 settembre 2019 – Quasi 6 chilometri in bicicletta da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti. Sono iniziati oggi i lavori della nuova bike lane su via Prenestina, un collegamento importante su una delle arterie principali della Capitale. Il progetto prevede una pista a unico senso di marcia, senza ricorso a spartitraffico o altri elementi fisici di separazione tra la corsia ciclabile e quella destinata ai veicoli a motore. Una volta ...