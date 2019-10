Ora c’è anche un’app di Samsung fra quelle con miliardi di download

“Non lo sento più”. FlOra Canto : prima di Brignano c’era lui - altro volto noto della tv : Per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, fidanzati da ormai 12 anni, la vita sta riservando bellissime esperienze. Entrambi sono risultati finalisti di ‘Amici Celebrities’, con la donna che poi è riuscita addirittura a prevalere su Massimiliano Varrese ed a trionfare. Però il conduttore televisivo e cantante ha avuto in passato una relazione con Flora Canto, l’attuale dolce metà di Enrico Brignano, dal quale ha avuto la figlia ...

Internet compie 50 anni : fra alti e bassi c’è ancOra tanto lavoro da fare : Il 29 ottobre 1969 due computer scambiavano un pacchetto dati dando di fatto inizio ad Internet che oggi compie cinquant'anni L'articolo Internet compie 50 anni: fra alti e bassi c’è ancora tanto lavoro da fare proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 - Hamilton non fa drammi in Messico : “sapevamo di dover soffrire - c’è molto da lavOrare” : Il pilota della Mercedes ha parlato dopo la prima giornata di libere, tracciando un bilancio relativo alle prestazioni della W10 Primo posto nella prima sessione di libere e quinto nella seconda, prestazioni altalenanti per Lewis Hamilton in Messico, dove la Mercedes dimostra di non adattarsi benissimo alla conformazione del circuito. photo4/Lapresse Il pilota britannico comunque non fa drammi, sottolineando come ci sia ancora da lavorare ...

Dall’Ora Legale all’Ora Solare 2019 : tutto quello che c’è da sapere sul cambio dell’Ora : Torna “l’incubo” del cambio dell’ora: nella notte tra 26 e 27 ottobre 2019 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora (dalle 03:00 alle 02:00 di domenica), si guadagnerà un’ora di sonno ma non per questo il fisico non se ne risentirà. Il passaggio dall’ora Legale all’ora Solare (e viceversa) può avere una serie di effetti collaterali sul benessere delle persone. Secondo Vincenza ...

Europa League 2019/20 : c’è ancOra la Lazio su Tv8 - Roma in campo alle 18.55. Ecco dove seguire le partite : Milinkovic La settimana di coppa continua questa sera con la Uefa Europa League 2019/20. In campo la Roma, che ospita il Borussia M’Gladbach, e la Lazio, che fa visita al Celtic. Le due partite, insieme alle altre della serata, sono trasmesse in esclusiva da Sky, con il match dei biancocelesti in chiaro su Tv8. Europa League in tv: le partite di giovedì 24 ottobre 2019 Ecco quali partite della terza giornata della fase a gironi di Europa ...

Gianni MOrandi - L’isola di Pietro 4 si farà? “C’è un problema” : L’isola di Pietro anticipazioni, Gianni Morandi sulla quarta stagione: “Il problema è la mia resistenza” L’isola di Pietro 3 avrà un seguito? A parlare della possibilità che si realizzi una quarta stagione de L’isola di Pietro, è stato il protagonista Gianni Morandi, che interpreta Pietro Sereni. Il cantante ha infatti rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del ...

Fico : “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più cOraggio - c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...

Aemilia - Delrio in Antimafia : “Mai fatto campagna elettOrale a Cutro. Sono andato perché c’era gemellaggio con città del Nord” : Non è andato in Calabria a chiedere voti ma solo a incontrare gli amministratori locali con i quali Reggio Emilia “aveva stretto un patto di amicizia”. Graziano Delrio è stato audito in Antimafia per dire la sua sulle varie vicende andate in scena a Reggio Emilia quando lui era sindaco. Episodi riportati anche nelle motivazioni del processo Aemilia, il maxi procedimento contro la ‘ndrangheta in Emilia Romagna. “Io – ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri ‘nasconde’ i problemi : “c’era il rischio di innervosirsi - ma abbiamo giocato a 10 all’Ora” : L’allenatore toscano ha parlato al termine della vittoria sulla Lokomotiv, difendendo la prestazione dei propri giocatori Maurizio Sarri difende la Juventus, anche dopo una prestazione sotto tono come quella fornita contro la Lokomotiv Mosca. L’allenatore bianconero ammette la poca brillantezza dei proprio giocatori, sottolineando però la loro bravura a non perdere la testa senza farsi prendere dall’ansia. Massimo ...

Juventus-Lokomotiv Mosca in tv - su che canale vederla : Orario - programma e streaming. Non c’è la diretta in chiaro : Martedì 22 ottobre si giocherà Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium e vanno a caccia della vittoria per blindare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare la ...

Venezuela - peggiOra l’emergenza migranti. E c’è tantissimo da fare per proteggerne la dignità : di Giovanni Visone* In Italia li chiameremmo migranti in transito. Qui li chiamano caminantes. Forse una parola più umana, concreta, per descrivere la pena quotidiana di chi ha dovuto scegliere di lasciare la propria casa spinto dalla fame e dalla paura di non avere più un futuro. Francesca Matarazzi, Emergency Coordinator di INTERSOS, è a Cucuta, al confine tra Venezuela e Colombia, dove l’immagine di questa umanità in cammino è diventata ...

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo di maggiOranza : “C’è intesa”. Ma Italia viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...

Roberto Farnesi si sposa? ‘L’allergia’ al matrimonio c’è ancOra : l’intervista : Roberto Farnesi continua a rinunciare al matrimonio con Lucya: l’intervista a Storie Italiane Roberto Farnesi ospite a Storie Italiane torna a parlare della sua vita sentimentale. Eleonora Daniele non può non puntare sul fatto che il noto attore italiano sia fortemente innamorato della sua Lucya. Ma la conduttrice fa anche notare che il matrimonio tra […] L'articolo Roberto Farnesi si sposa? ‘L’allergia’ al ...