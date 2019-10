NBA – Jokic supera Michael Jordan per numero di triple doppie e ironizza | “spero di

NBA – La semplicità di Nikola Jokic : “cosa ho fatto durante la preseason? Ho visto 5 ore di Pokemon in tv” : Nikola Jokic fa sorridere i fan di Denver: il centro serbo svela, con grande naturalezza, la sua passione verso i… Pokemon! Nikola Jokic è una vera e propia superstar a Denver. Il centro serbo non è solo in possesso di un talento smisurato, in grado di far sognare i fan dei Nuggets, ma è anche un ragazzo con la testa a posto e una semplicità caratteriale disarmante. Lo si denota da alcune sue interviste che fanno spesso spuntare il ...