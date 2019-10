Incendi | California in fiamme | “Le prossime 72 ore saranno difficili”

Incendi in California : 50mila evacuati - milioni di persone senza corrente : Le autorità americane hanno ordinato l‘evacuazione di altri 50 mila residenti dalla zona della baia di San Francisco a causa delle previsioni di venti secchi destinati a rafforzare le fiamme che stanno devastando l’area. “Annunciamo un’evacuazione di circa 50 mila persone perché questo Incendio è molto pericoloso“, ha spiegato lo sceriffo della contea di Sonoma, Mark Essick, dove i vigili del fuoco stanno ...

Emergenza Incendi in California : 15.000 strutture minacciate - verso taglio della corrente a 2 - 5 milioni di persone : In migliaia fuggono dalle fiamme in California dove i vigili del fuoco, per il secondo giorno consecutivo, faticano a tenere sotto controllo gli incendi che hanno portato all’evacuazione di 50.000 residenti nei sobborghi a nord di Los Angeles. Le fiamme minacciano 15.000 strutture tra abitazioni e attività commerciali. Solo il 5% degli incendi risulta al momento sotto controllo. La Pacific Gas & Electric (Pg&E) ha annunciato che, a ...

Incendi in California : emergenza in diverse aree dello Stato - 50mila evacuati : Circa 50mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in California: vasti Incendi stanno divampando in diverse aree. Il “Tick Fire” ha bruciato circa tremila acri di terreno nella zona di ‘Agua Dulce’. Ben 500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme, mentre elicotteri e autocisterne stanno trasportando acqua. Centinaia di abitanti sono stati evacuati anche dalla contea di Sonoma, nel nord della ...

Incendi California - enorme rogo consuma oltre 4.000 ettari : evacuazioni - 180.000 persone senza elettricità [FOTO] : Poche ore dopo che le autorità hanno iniziato ad avviare un piano per staccare la corrente elettrica nel nord della California a causa dell’alto rischio di Incendi, un enorme rogo alimentato da forti venti è scoppiato nella contea di Sonoma. L’Incendio in rapida espansione, rinominato Kincade Fire, ha bruciato oltre 4.000 ettari. Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie per le aree ad est di Geyserville e potrebbero arrivare ancora nuovi ...

Incendi in California - situazione sempre più difficile : pesantissimo blackout elettrico [FOTO] : Un morto, due dispersi, piu’ di 100 mila persone evacuate, quasi un milione rimasti senza energia elettrica, decine di case distrutte, due autostrade invase dal fuoco e quasi 2000 ettari di terreno interessati. E’ il bilancio, che si aggrava di ora in ora, dell’Incendio battezzato Saddleridge Fire, scoppiato giovedi’ sera alle porte di Los Angeles, in California. Alimentato dai venti caldi e dal suolo asciutto, ...

Allerta Incendi in California - maxi rogo a Los Angeles : 100mila evacuati - decine di case distrutte e un morto [FOTO] : Massima Allerta in California: varie zone dello stato sono in fiamme, anche vicino a Los Angeles. Gli incendi hanno distrutto decine di edifici e lasciato varie zone senza elettricità. Il fronte di fuoco vasto circa 1.600 ettari è stato chiamato Saddleridge Fire. Un elicottero e oltre 200 pompieri stanno combattendo le fiamme, mentre almeno 74 edifici sono stati distrutti. Le previsioni meteo hanno annunciato forti venti e condizioni ...

Vento forte e rischio Incendi in California : possibile stop all’energia elettrica : Pacific Gas and Electric, la società che eroga l’energia elettrica in California, ha reso noto che, a causa dei venti forti previsti nei prossimi giorni, è possibile che si proceda ad un’interruzione del servizio. L’obiettivo è limitare il rischio di roghi devastanti, come quelli verificatisi negli scorsi anni. Ad essere interessato dal provvedimento, spiega la BBC, sarebbe soprattutto il Nord della California, con circa ...