Decreto fiscale | ecco le novità antievasione e quando entreranno in vigore Da luglio le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è ingià da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella sulle partita Iva chiuse, i cui ex titolari non potranno più avvalersi della compensazione dei crediti fiscali. Le misure di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore degli idrocarburi e nell’acquisto di veicoli usati richiedono invece decreti attuativi. Così come leper prevenire le frodi in materia di carburanti, la cui efficacia comunque avrà inizio solo dall’1 gennaio 2020, e il Documento amministrativo ...

CottarelliCPI : Sembra che nel decreto fiscale sia previsto l’ennesimo prestito ad #Alitalia per 400 milioni, a un tasso che sfiora… - fattoquotidiano : Decreto fiscale in Gazzetta, salta la norma sui fondi della cooperazione a chi fa armi. Pene più alte per gli evaso… - fattoquotidiano : Decreto fiscale, Di Maio: “Fermata norma per industria difesa. Permetteva accesso a fondi cooperazione sviluppo” -