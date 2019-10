Dying Light e Left 4 Dead 2 si incontreranno in un evento crossover

Dying Light e Left 4 Dead 2 si incontrano in un crossover in arrivo a breve : Anche se Dying Light 2 uscirà nel 2020 e lo studio Techland è impegnato sul nuovo gioco, il suporto per il primo titolo della serie è ancora forte. Infatti, sembra proprio che il gioco originale incontrerà presto un altro amato titolo a tema zombie.Tramite l'account Twitter ufficiale di Dying Light, Techland ha annunciato che il gioco si incontrerà presto con Left 4 Dead 2 di Valve. I dettagli su come apparirà questo crossover tra i due ...

Dying Light 2 avrà oltre 100 ore di contenuti secondo Techland : Durante un'intervista con Prankester 101, Tymon Smektala, lead designer di Techland, ha parlato dei contenuti e la longevità di Dying Light 2, il nuovo gioco dello studio polacco in arrivo nel corso del 2020.Stando alle stime condivise da Smektala il titolo offrirà un numero abbondante di contenuti, che terranno impegnati i giocatori per oltre 100 ore. Se però preferite concentrarvi esclusivamente sulla campagna principale, il lead game designer ...

Il supporto post-lancio di Dying Light 2 durerà parecchi anni : L'ambizioso Dying Light 2 uscirà il prossimo anno e molto probabilmente sarà un gioco cross-gen. Non solo presenta un grande mondo con una moltitudine di scelte che portano a percorsi ramificati, ma ha anche alcune parti del gioco che si possono perdere a seconda dei percorsi che seguirete. Inoltre lo sviluppatore Techland ha in programma di supportarlo per gli anni a venire.Parlando con Prankster 101, Tymon Smektala, Lead Game Designer, ha ...