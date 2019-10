Dolore e rabbia ai funerali di Leonardo | il bimbo morto a scuola E un urlo | “Delinquenti”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 26 ottobre 2019) C’erano decine e decine di persone al funerale diAcquaviva, ildi 5 anni e mezzodopo una tragica caduta nella tromba delle scale dellaelementare Pirelli di via Goffredo da Bussero, a Milano.avrebbe spento 6 candeline il prossimo dicembre. E invece si è spento martedì scorso dopo che venerdì è precipitato per oltre 10 metri dalla tromba delle scale della sua. Èall’ospedale Niguarda e proprio a un reparto dell’ospedale i genitori hanno deciso di destinare le offerte che i partecipanti aivolessero fare in memoria del loro bambino. L’ultimo saluto venerdì 25 ottobre alla chiesa di San Giovanni Battista, dove il piccolo feretro bianco è stato accolto con un commosso silenzio. All’ingresso della chiesa sono state posate varie corone di fiori, una da parte dei compagni e dei genitori della prima C, la sua ...

