Colpo di Scena a Uomini e Donne | Tronista Resta Senza Corteggiatori Abbandonerà il Trono?

Sanremo Giovani - Colpo di scena : tre brani esclusi dalla selezione perché non sono inediti : Un vero e proprio colpo di scena per il secondo anno consecutivo a Sanremo Giovani con tre brani esclusi perché già editi. Se lo scorso anno sotto la lente di ingrandimento sono finiti Laura Ciriaco di “The Voice Of Italy” (poi eliminata per presunto plagio) e di “Amici” (assolto perché “i tecnici non avrebbero individuato l’avvenuta diffusione del brano”), stavolta gli artisti esclusi sono ben tre. Il 22 ottobre sono stati ...

“È arrivato il momento”. Pamela Prati - il Colpo di scena sarà ricordato per anni : Pamela Prati e la sua strana storia col presunto fidanzato Mark Caltagirone sono stati i grandi protagonisti dei mesi scorsi, prima di una pausa estiva. Infatti, per diverso tempo l’argomento è stato messo in cantina, ma recentemente è stato Massimo Giletti a ‘Non è l’arena’ ad occuparsi nuovamente della vicenda. Nella puntata lanciò anche implicite accuse a Barbara D’Urso: “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in ...

Pamela Prati - Colpo di scena : torna a Domenica In. La data (anticipazioni) : Pamela Prati, colpo di scena: la showgirl torna a Domenica In da Mara Venier. Ecco quando e le anticipazioni dell’intervista colpo di scena: Pamela Prati tornerà a sedersi nel salotto di Domenica In, facendosi intervistare da Mara Venier. Quando? Domenica 27 ottobre 2019, quindi a brevissimo. A lanciare lo scoop è stato il sempre informato […] L'articolo Pamela Prati, colpo di scena: torna a Domenica In. La data (anticipazioni) ...

Borgonzoni - indiscreto Lega : "Vinciamo in Umbria - ma...". Colpo di scena : quando arriverà la spallata a Conte : La vera spallata al governo non arriverà dall'Umbria, ma a gennaio. Ne è sicura Lucia Borgonzoni, la candidata della Lega alla presidenza dell'Emilia Romagna per le regionali di inizio 2020. Domenica 27 ottobre si vota nella prima roccaforte rossa ma anche se Donatella Tesei, espressione del centrod

Il Paradiso delle Signore : Colpo di scena tra Riccardo e Nicoletta : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni sulla storia tra Riccardo e Nicoletta Il Paradiso delle Signore nel corso di questa settimana sta facendo felici tutti i fan più affezionati alla coppia Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Dopo la corsa in soccorso della sua amata in difficoltà, quasi come un cavaliere senza macchia […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: colpo di scena tra Riccardo e ...

Morte Mario Biondo - Colpo di scena nel caso del cameraman morto in Spagna. La conferma della mamma : In pochi, sin dal primo momento, avevano creduto alla tesi del suicidio di Mario Biondo, il cameraman siciliano trovato senza vita in circostanze misteriose nel 2013 a Madrid. Secondo la mamma, il papà, la sorella e gli amici, Mario non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi: aveva lavorato come cameraman a “L’Isola dei Famosi”, aveva appena finito una puntata di “Masterchef” ed era entusiasta della sua vita. Viveva con la moglie, la ...

In This is Us 4 una polaroid cambia il destino di tutti? Un altro sconvolgente Colpo di scena preoccupa i fan : Ancora un colpo di scena in This is Us 4 è destinato a cambiare tutto quello che sappiamo dei nostri protagonisti. Anche l'episodio andato in onda negli Usa ieri sera è destinato a creare scalpore non tanto per tutti gli sviluppi che ha offerto al suo pubblico, quanto per il finale che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, che cosa non sappiamo del passato di Rebecca e Kate? Il sinistro finale incute timore nei fan che adesso temono davvero ...

Il Collegio 4 - Colpo di scena per i non ammessi : la decisione del Preside : Il Collegio 4, al test d’ammissione è strage. Ragazzi in lacrime. Il Preside però prende una decisione a sorpresa Questa sera è finalmente partita la quarta edizione de Il Collegio, un programma sicuramente più amato dai più giovani. Il docu – reality quest’anno ha spedito i suoi effervescenti studenti nel lontano 1982. Un’epoca sicuramente diversa […] L'articolo Il Collegio 4, colpo di scena per i non ammessi: la ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : le lacrime e poi lascia il trono over con lui : Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da ...

Panchina Genoa - sorprendente Colpo di scena : Carrera perde quota a favore di un… ex centrocampista rossoblù : Il presidente Preziosi non è più così convinto di affidare la Panchina del Genoa a Carrera, nelle ultime ore infatti ha preso piede l’ipotesi Thiago Motta Nuovo colpo di scena nella corsa alla Panchina del Genoa, Massimo Carrera e Francesco Guidolin infatti non sono più gli unici candidati. A loro infatti si è aggiunto Thiago Motta, che stuzzica e non poco la fantasia del presidente Preziosi. LaPresse/PA Quest’ultimo infatti, ...

Giordana Angi - dopo Amici Celebrities il Colpo di scena : "Perché ho deciso di sparire" : Giordana, dì la verità, parlare con i giornalisti ti annoia molto. «Ma no, al limite mi sembra sempre che non stiate parlando con me. Penso "ma perché mi fate tutte queste domande?". Ho la percezione di vivere in una bolla. Mi abituerò...». Ora io ti chiederò «temi di perdere il tuo successo?» e tu

Brexit. Nuovo Colpo di scena : ora il rinvio sarà almeno fino al 31 gennaio 2020 : C’è il clamoroso colpo di scena per la Brexit. I parlamentari britannici hanno frenato l’approvazione dell’accordo raggiunto dal premier Boris

Colpo di scena a Westminster : passa l’emendamento che rinvia la Brexit. Sconfitto Boris Johnson : Con 322 voti contro 306 è stato approvato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Oliver Letwin che rischia di far naufragare il piano di Boris Johnson per un’uscita dalla Ue il 31 ottobre. Prima infatti andrà approvata la legislazione nazionale che regolamenterà la Brexit. Johnson: "Non negozierò un rinvio con la Ue".Continua a leggere

Anticipazioni Il Segreto - Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo l’incidente : Figli di Maria in pericolo? Le ultime Anticipazioni de Il Segreto sulla famiglia della Castaneda: ecco cosa succederà dopo l’incidente Cosa ci rivelano le Anticipazioni spagnole de Il Segreto? Ci sarà una devastante esplosione che cambierà drasticamente la vita di Maria Castaneda: resterà sulla sua sedia a rotelle. Questo la deprimerà a tal punto di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo ...