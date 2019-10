Ucciso in strada con un colpo in testa La Roma violenta è un caso politico

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Marco Gervasoni N elle metropoli, e non solo, gli omicidi si commettono. E anche in quelle ben amministrate: il male sta nell'uomo, si può contenerlo, non eliminarlo. Ma quando avvengono in città in cui la legalità minima è quotidianamente violata, in cui domina l'incertezza assoluta su ciò che potrebbe accaderti - un autobus incendiato, una buca che ti fa precipitare dallo scooter, anche perché molte strade restano al buio, uno scippo violento in metropolitana - questi eventi di cronaca colpiscono ancor più. Il lettore avrà capito che stiamo parlando della Capitale e dei due gravi fatti di sangue, con vittime un italiano, Luca Sacchi, purtroppo deceduto, e un cittadino cinese, per ora senza nome. Mentre solo qualche (...) (...) settimana fa, un carabiniere, Cerciello, era stato violentemente ammazzato nella nottena. Tra l'altro, a proposito di italiani e cinesi, ...

