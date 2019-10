Spazio | ESA ed Airbus coopereranno sulla piattaforma Bartolomeo

Spazio - verso l’ibernazione degli astronauti per il viaggio su Marte : Esa ha già iniziato le sperimentazioni : L’Agenzia spaziale europea (Esa) sta valutando l’ipotesi di ibernare gli astronauti durante il lunghissimo viaggio su Marte per risparmiare cibo ed evitare discussioni e litigi. E’ quanto dichiarato al The Telegraph da Mark McCaughrean, un consulente scientifico dell’Esa. Quello a cui si riferisce lo scienziato è una sorta di “letargo artificiale”. “Dormire non è la stessa cosa che andare in ...

A Milano la più ampia mostra personale di Cesare Viel in uno Spazio pubblico : Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta “Più nessuno da nessuna parte”, la più ampia mostra personale di Cesare

Spazio - l’Italia alla volta del sole : in prima linea con la missione Solar Orbiter dell’Esa : L’Italia alla volta del sole: con la missione Solar Orbiter dell’Esa, quando l’Europa andrà a guardare come mai prima d’ora i poli della nostra stella più grande, anche il nostro Paese sarà in prima linea nella nuova missione spaziale. Tra gli strumenti del carico scientifico di Solar Orbiter, l’lnaf, con il supporto di Asi – e con contributi da Germania e Repubblica Ceca- hanno infatti realizzato il ...

Spazio : una notte da ricordare all’ESRIN - lo stabilimento ESA in Italia : Venerdì 27 settembre l’ESRIN, lo stabilimento ESA in Italia, ha accolto il pubblico generale sul sito nell’ambito della notte Europea dei Ricercatori. Unendo idealmente i centri di ricerca di tutta Europa, la notte Europea dei Ricercatori, promossa ogni anno dalla Commissione Europea, si rivolge a persone di tutte le età che vogliono approfondire la loro conoscenza in materia di scienza, ricerca ed esplorazione spaziale. L'articolo ...

Spazio - FORUM : la nuova missione dell’ESA per contribuire alla conoscenza climatica [VIDEO] : Una nuova missione europea, la missione FORUM (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring), fornirà con misurazioni cruciali un aiuto per comprendere i cambiamenti climatici sulla Terra. Le misurazioni ottenute dalla nuova sonda spaziale miglioreranno l’affidamento nella precisione delle valutazioni di cambiamento climatico, che formano la base per future politiche decisionali. FORUM registrerà la radiazione del ...

Intesa Sanpaolo inaugura AreaX - Spazio dedicato a cultura assicurativa : Torino, 18 set. (AdnKronos) - Diffondere la cultura assicurativa per far comprendere l'importanza, nella vita di tutti i giorni, di una protezione adeguata. E' l'obiettivo di AreaX, il nuovo spazio che Intesa Sanpaolo Assicura, compagnia di assicurazioni del gruppo Intesa, attiva nel settore danni,

Intesa Sanpaolo inaugura AreaX - Spazio dedicato a cultura assicurativa : Torino, 18 set. (AdnKronos) - Diffondere la cultura assicurativa per far comprendere l'importanza, nella vita di tutti i giorni, di una protezione adeguata. E' l'obiettivo di AreaX, il nuovo spazio che Intesa Sanpaolo Assicura, compagnia di assicurazioni del gruppo Intesa, attiva nel settore danni,

Spazio : un cubesat in avanscoperta per l’avamposto cislunare : E’ un contratto da 13,7 milioni di dollari quello assegnato dalla Nasa alla società Advanced Space of Boulder, in Colorado, per sviluppare e gestire un cubesat nell’ambito del programma lunare Artemis. Il cubesat – riporta Global Science – si chiamerà Pathfinder e sarà collocato sulla stessa orbita lunare del Gateway insieme all’esperimento tecnologico Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operation and ...

Spazio - 878 asteroidi minacciano la Terra : arriva “AIDA”. Asi - Esa e Nasa insieme per contrastarli : arriva il piano anti asteroidi: sono davvero pericolosi per la Terra? Scienziati provenienti da tutto il mondo hanno risposto, con un approccio scientifico ma divulgativo, a questi e a molti altri interrogativi in una serata aperta al pubblico nella suggestiva cornice dell’aula Ottagona delle Terme di Diocleziano. Un evento che fa da tappa conclusiva al congresso Esa-Nasa-Asi che, dall’11 al 13, si è svolto presso la medesima ...

Spazio e difesa dell’ambiente : un binomio sempre più stretto : Sguardi elettronici che vegliano costantemente sullo stato di salute della Terra e ne osservano tutte le caratteristiche (vegetazione, terreni, acque territoriali, ecc…) ad ogni latitudine: sono questi i compiti dei satelliti che operano nel settore Osservazione della Terra, fornendo dati utili e applicazioni per cercare di porre un freno alle bizzarrie del cambiamento climatico e per amministrare con oculatezza un patrimonio ambientale divenuto ...

Spazio - 2 ipotesi per il post Giorgetti : ritorno di Battiston o impegno diretto di Conte in chiave atlantica (e contro l’Esa franco-tedesca) : Continuità, restaurazione o cambiamento? A due mesi e mezzo dall’appuntamento cruciale per l’economia spaziale europea del prossimo lustro, l’Italia è alla ricerca di una guida politica in grado di rappresentare un comparto che ogni anno muove miliardi di euro e diverse centinaia di posti di lavoro. Con la caduta del governo M5s-Lega, è finita l’esperienza di Giancarlo Giorgetti e del suo consigliere Stefano Gualandris ...

Spazio - Aschbacher dell’Esa : “Vola il settore dell’osservazione della Terra - +12% l’anno nell’Ue” : “Vola il settore dell’osservazione della Terra”, come spiega Aschbacher che evidenzia come in passato ”con Fioramonti avevamo firmato un accordo per dare vita, qui nel cluster della ricerca di Frascati”, dove risiede il Direttorato Esa dell’Osservazione della Terra, ”ad un Centro congressi cofinanziato dall’Esa e dal governo Italiano e da condividere con gli altri Enti di Ricerca italiani presenti ...