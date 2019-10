Perché M5s e Lega dovrebbero scommettere su Draghi presidente della Repubblica

Lucia Borgonzoni - sondaggi ed "effetto traino" : "Perché in Emilia l'asse Pd-M5s non reggerà" : Sarà "effetto traino". Lucia Borgonzoni crede nell'impresa: sondaggi alla mano, la Lega può espugnare la roccaforte rossa Umbria, piegando l'alleanza Pd-M5s alle regionali del 27 ottobre. A quel punto, spiega la candidata di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, la vittoria sarà un volano

Salvini ha spiegato Perché non tornerà mai al governo col M5s : "Non ho bisogno di firmare fogli per dire che con il Pd non governerò mai e che con il Movimento ci abbiamo provato ma è finita come è finita". Così Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedono se firmerà l'appello anti-inciucio proposto dal presidente FdI, Giorgia Meloni. Mai più con i 5 stelle? "Abbiamo già dato. Ci abbiamo provato in ogni maniera possibile, ormai è emersa la loro vera natura di sinistra, sono una costola del Pd. Auguri a ...

Nicola Zingaretti - patto segreto tra M5s e Lega in Lazio : Perché il segretario può saltare : Qui trema Nicola Zingaretti. Prendono piede le voci che arrivano dalla regione Lazio, che danno conto di un accordo segreto tra M5s e Lega per sfiduciare il governatore, che è il segretario del Pd. A rivelare il patto che potrebbero farlo saltare è stato il capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, che

M5S : Fico - ‘alleanza con Pd? no perchè torna Salvini - guardiamo avanti’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Qui non si deve mai pensare che torna o non torna Salvini. Non è questo il punto”. Roberto Fico risponde così a Cartabianca in merito a un’alleanza con il Pd ‘anti-Salvini’. “Ci sono le elezioni, si vota e chi vince va al governo. Perciò bisogna lavorare su cosa su vuol fare. Dobbiamo guardare avanti”. L'articolo M5S: Fico, ‘alleanza con Pd? no perchè torna ...

Travaglio : “Grillo ha invitato il M5s a cambiare Perché sta cambiando tutto. Il Pd di Zingaretti non è quello di Renzi” : “Italia 5 Stelle? Grillo ha fatto un discorso in cui spiega che sta cambiando tutto. Quindi, invita il movimento a cambiare, riconoscendo chiaramente che con la Lega non si riusciva a cambiare. Quando mai la Lega è stata ambientalista? Ieri Berlusconi, alleato della Lega, a una domanda su Greta Thunberg ha risposto con una barzelletta sul Viagra e tre stangone svedesi”. E’ il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al ...

Sondaggi - Perché votare ancora M5s? Per 3 elettori su 4 le ragioni restano il cambiamento della politica e la lotta alla corruzione : Per quasi 3 elettori del M5s su 4 la scelta di votare i Cinquestelle restano la necessità di cambiamento nella politica e la battaglia contro la corruzione. Emerge da un Sondaggio di Demopolis condotto in occasione della celebrazione dei dieci anni del Movimento. Tra le altre motivazioni che continuano a essere maggioritarie tra chi vota i grillini ci sono la situazione economica insoddisfacente, l’impegno contro le disuguaglianze e il ...

Calenda : “Pd e M5S sono diventati migliori amici Perché temono le elezioni. Fanno ridere” : In diretta da Piazza Pulita, Carlo Calenda ha parole dure per l'alleanza di governo giallorossa: "Se due forze politiche che si sono considerate sempre il male assoluto l’una con l’altra, se nel giro di 15 giorni scoprono di essere migliori amici solo perché hanno paura di andare alle elezioni, perché questo è l’unico collante, questa cosa non può funzionare".Continua a leggere

Perché Renzi triangola con Di Maio per togliere il M5s dalle mani di Conte : Roma. Adesso insiste, molto più di Matteo Salvini, nell’inchiodare Giuseppe Conte alla faccenda dei servizi e del prof. maltese scomparso, Mifsud. E che Matteo Renzi abbia messo nel mirino il presidente del Consiglio è ormai un dato di quelli consolidati nella letteratura di Palazzo, almeno quanto i

Bollette - Perché i "no" del M5s ci costringono a pagare importi più cari : Qualche numero da segnare e mettere in conto al programma di Giuseppe Conte, al primitivismo dei Cinque Stelle e all' arrendevolezza del Pd, che pur di avere un posto al tavolo del governo accetterebbe questo ed altro. Iniziamo dai soldi: 43 euro l' anno a carico di ogni famiglia italiana, che da ma

La senatrice Vono ci ha spiegato Perché è passata da M5s a Italia Viva : "La motivazione principale è quella di poter lavorare, finalmente e liberamente, sul territorio, e di poter dare risposte esaustive che non siano slogan o ideali vuoti di contenuto". Lo ha detto all'Agi la senatrice Silvia Vono, commentando il suo addio al Movimento 5 Stelle e il suo passaggio con "Italia Viva" di Matteo Renzi. "Ritengo - ha proseguito la Vono - che in politica bisogna avere delle idee, essere lungimiranti ed essere aperti ...

DiMartedì - Mario Monti conferma : il governo Pd-M5s nato Perché Matteo Salvini attaccava la Ue : Giù la maschera. Non che avessimo troppi dubbi al riguardo, ma in collegamento a DiMartedì - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 e tornato in onda martedì 24 settembre - il senatore a vita Mario Monti conferma che questo governo è nato solo ed esclusivamente contro Matteo Salvini, così c

Ferruccio De Bortoli a L'aria che tira - la profezia sul governo M5s-Pd : "Perché rischia di non funzionare" : governo, ambiente e Greta Thunberg. Questi gli argomenti all'ordine del giorno a L'aria che tira, su La7. La conduttrice, Myrta Merlino, interpella Ferruccio De Bortoli, ospite in studio: "Tu è molto tempo che dici che non abbiamo una classe dirigente all'altezza della situazione. Il governo M5s-Pd

Crozza-Cucinelli declina la proposta di candidatura Pd-M5s : “Come diceva santa Rita da Cachemire - beati gli utili Perché saranno i primi” : Maurizio Crozza – dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove – è Brunello Cucinelli, il re del Cachemire, che declina la proposta di candidatura di PD – M5S perché ha già un’altra missione, quella di “umanizzare il capitalismo, SanBenedettizzare gli utili, come diceva santa Rita da Cachemire: beati gli utili perché saranno i primi…” E ricorda nostalgico: “Quando ero piccolo in ...

Parlamento Ue - Perché abbiamo detto no all’ingresso di M5s nel gruppo dei Verdi europei : Qualche giorno fa una cara amica, che da sempre crede nell’ambientalismo e nei valori della democrazia, mi ha scritto di avere votato e aver fatto votare Europa Verde alle ultime elezioni europee, ma di non avere intenzione di farlo in futuro, perché i Verdi italiani si sono espressi con nettezza contro l’ingresso del M5S nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo: per lei questa scelta sarebbe il segno della nostra chiusura e del non essere ...