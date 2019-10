Padre di un bimbo piccolo e aiuto pasticcere Chi è Valerio Del Grosso | uno dei due

Bimbo malato di tumore al cuore si sveglia dal coma e sorride a suo Padre : Michael Labuschagne, un bambino di appena dieci mesi, sette mesi fa è stato messo in coma farmacologico dai medici che avevano avvertito i genitori che molto probabilmente non sarebbe mai riuscito a risvegliarsi. Il piccolo invece ce l'ha fatta e presto potrebbe essere operato al cuore negli Stati Uniti.Continua a leggere

Donano 150mila euro per il figlio malato - il Padre li spende per un festino hard : bimbo muore : Il piccolo João è morto dopo che suo padre ha abbandonato lui e sua madre, spendendo tutto il denaro raccolto per le cure del bambino in abiti firmati, orologi, droghe, prostitute e alcol. La polizia brasiliana lo ha arrestato direttamente nell'hotel di lusso dove era ospite da circa un mese.Continua a leggere

Padre e figlio di 10 anni intercettati dall’antimafia : “Chi siamo noi?”. E il bimbo : “La ndrangheta” : Il dialogo intercettato dalla polizia tra un Padre e il figlio di dieci anni in cui la criminalità organizzata è paragonata a una famiglia. "Chi siamo?" chiede il Padre al bambino durante una conversazione. E lui esclama: "La ‘ndrangheta!". Alla risposta del figlio, il Padre ribatte: "Bello che sei".Continua a leggere

Bimbo vagava completamente nudo e sporco nel bosco - era stato picchiato e abbandonato dal Padre : Un bambino di soli tre anni è stato ritrovato dalle forze dell’ordine in un bosco negli Stati Uniti d’America. Il Bimbo era stato abbandonato nel bosco, nudo e sporco dal padre. Il padre, prima di abbandonarlo, aveva picchiato selvaggiamente il piccolo. Dalla ricostruzione delle forze dell’ordine, il bambino è rimasto solo nel bosco per sei lunghe ore durante le quali gli poteva succedere di tutto. Il padre del bambino è stato fermato ...

Bimbo non fa i compiti - il Padre lo punisce picchiandolo con il tubo dell’aspirapolvere - il piccolo muore dopo 5 giorni di agonia : Una morte assurda quella del piccolo Mertcan di soli 6 anni. Il Bimbo non aveva fatto i compiti e il padre, per punirlo, lo ha colpito più volte con il tubo dell’aspirapolvere. Il Bimbo che si chiamava Mertcan è stato soccorso dalla madre che lo subito trasportato al più vicino ospedale. dopo 5 giorni di agonia e tenuto in vita solo dai macchinari, il Bimbo è morto. Il padre, Mehmet Ali Y, è stato arrestato. L’orrendo episodio si è ...

L'urlo di dolore di una madre : "Il mio bimbo trattenuto in Egitto dal Padre" : Giuseppe De Lorenzo La denuncia di Assunta: il bambino "trattenuto in Egitto dal padre" egiziano. L'appello a Di Maio: "Si attivino le istituzioni" "Io da mamma non ho più un cuore, mi si è liquefatto". L’appello è diretto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Non posso vivere senza di lui". Maria Assunta è una mamma che vive e lavora nel Leccese, in Puglia. Da qualche settimana non riesce a vedere il suo bimbo, né ad ...

Bimbo di 8 anni prende la sorellina di 4 anni - la carica sull’auto del Padre e guida fino a Mc Donald’s - aveva imparato da YouTube : Un Bimbo di 8 anni ha messo a rischio la sua vita e quella della sorella di soli 4 anni compiendo un gesto assurdo. Il piccolo si è impossessato dell’auto del padre, mentre i genitori riposavano, ha fatto salite la sorellina di 4 anni e ha guidato fino al Mc Donald’s che si trovava nei pressi di casa. Il Bimbo, prima di agire, ha aspettato che i genitori andassero a dormire, poi è riuscito a entrare in possesso ...

Dimenticato in auto dal Padre - muore bimbo di 2 anni : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Un bimbo di appena due anni è morto oggi dopo essere stato Dimenticato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E’ accaduto a Catania. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo. Quando ha chiamato il marito, che lavora all’Università nel settore amministrativo, ...

