Inter | Icardi segna e convince | il PSG sarebbe sempre più convinto a riscattarlo

Inter - Marotta torna a parlare di Mauro Icardi : “lo seguiamo con attenzione - è di nostra proprietà” : L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato del momento felice che sta vivendo Mauro Icardi, ammettendo come il club continui a seguirlo Cinque gol nelle ultime quattro partite per Mauro Icardi, che ha cominciato a segnare con regolarità come avveniva ai tempi dell’Inter, facendo le fortune del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse L’argentino comunque resta nel radar del club nerazzurro, che resta proprietario del ...

Gol Icardi - l’argentino sempre più decisivo : ottime notizie anche per l’Inter [VIDEO] : GOL Icardi – Si sono concluse le partite di oggi valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, non solo Juventus e Atalanta ma anche tanta altre partite interessanti. In particolar modo tutto facile per il Psg che ha vinto in trasferta contro il Brugge con il netto risultato di 0-5. Il protagonista di giornata è stato ancora una volta Mauro Icardi, l’attaccante argentino continua a trascinare il club ...

Icardi - frecciatina all'Inter : 'La Juventus rimane il top' : La Juventus è pronta a disputare la partita di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Mihajlovic che, per la felicità di tutti, potrebbe essere in panchina a seguire la sua squadra. Nonostante però sia ritornato l'argomento principale il calcio giocato, alcuni media sportivi danno molta rilevanza alle notizie di calciomercato, alcune delle quali arrivano soprattutto dalle interviste dei protagonisti. Di recente la Gazzetta dello ...

Icardi augura all'Inter di tornare a vincere e dà fiducia a Lukaku : 'Ha bisogno di tempo' : Dopo un'estate di indiscrezioni e voci più o meno veritiere sui suoi rapporti con l'Inter e sul futuro, diventando un vero e proprio tormentone del calciomercato, Mauro Icardi è tornato a parlare. Questa volta però non l'ha fatto scrivendo frasi criptiche sui social network, ma ha scelto la Gazzetta dello Sport e un'intervista tradizionale nella quale ha parlato serenamente e apertamente della sua ex squadra, ma anche della sua nuova esperienza ...

Inter - senti Icardi : “spero vincano lo scudetto. Ma se dovessimo incontrarli in Champions League…” : Mauro Icardi spende delle parole d’elogio per l’Inter: l’ex bomber nerazzurro augura la vittoria dello scudetto, ma se si dovessero incontrare in Champions sarà battaglia Mauro Icardi ha lasciato l’Inter dopo grandi polemiche, ma il bomber argentino, dopo diverse settimane di ambientamento a Parigi, non sembra serbare rancore. Intervistato in esclusiva dalla ‘Rosea’, Icardi ha speso delle belle parole ...

Inter - l’ironia di Lucarelli : “Icardi meglio di Lukaku - ma solo senza Wanda Nara” : Cristiano Lucarelli ironizza sugli attaccanti dell’Inter: Icardi è meglio di Lukaku, ma solo senza l’influenza di Wanda Nara L’Inter ha iniziato la nuova stagione con grande entusiasmo, generato da un buon inizio di stagione e la verve di Antonio Conte, vero leader carismatico della squadra. A voler trovare un difetto nella squadra, forse da Romelu Lukaku ci si aspettava di più. L’attaccante belga ha segnato solo 3 gol in 7 gare, uno dei ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Inter - la frecciata di Wanda Nara : 'Icardi è mancato in campionato e in Champions League' : Al momento dell'addio si sapeva che il suo nome sarebbe tornato in auge al primo vero passo falso. E così è stato. Dopo la prima sconfitta in campionato subita dall'Inter, nel derby d'Italia contro la Juventus, era inevitabile che si tornasse a parlare di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ceduto in prestito al Paris Saint Germain, è stato in passato decisivo con i suoi gol nelle sfide contro gli acerrimi rivali che, non a caso, lo hanno ...

Ignazio La Russa - il tweet su Lukaku - Icardi e i piselli dopo Inter-Juve è esilarante. Poi si scusa : “Ho esagerato” : “Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande #InterJuve #Inter”. così ha scritto su Twitter Ignazio La Russa, senatore FdI e agguerritissimo tifoso interista, dopo l’esito del big match di domenica sera tra Inter e Juventus, conclusosi con la sconfitta dei nerazzurri. Un tweet ironico e esilarante che si basa sul paragone ...

Antonio Valentin Angelillo - il primo Icardi della storia dell’Inter : Su Il Giornale la storia di Antonio Valentin Angelillo, argentino acquistato dall’Inter di Herrera per 90 milioni di lire e poi cacciato per una storia d’amore con una ballerina. Il primo caso Icardi in nerazzurro, lo definisce il quotidiano. Angelillo nasce nel 1937 a Buenos Aires, da papà macellaio. A 18 anni il Racing Avellaneda lo ingaggia dall’Arsenal de Llavallol. A 19 va al Boca Juniors. L’Inter di Angelo Moratti A 20 ...

Inter - Moratti boccia Lukaku ed esalta Conte : “Inter da scudetto! E se ci fosse Icardi…” : Massimo Moratti commenta la situazione in casa Inter dopo il ko con la Juventus: con Conte c’è la sensazione di poter aprire un ciclo nonostante Lukaku ancora debba ingranare Dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, per l’Inter è arrivato anche il primo ko in Serie A contro la Juventus nel tanto atteso Derby d’Italia. Una sconfitta che non ha comunque diminuito l’entusiasmo presente intorno alla ...

Tiki Taka - in studio c'è Icardi. L'ex Interista non parla e resta dietro le quinte : Da ‘indesiderato’ a ospite a sorpresa e silenzioso. Mauro Icardi sbarca a Tiki Taka restando per tutto il tempo dietro alle telecamere.Una presenza invisibile, ma comunque percepita dallo studio e dai telespettatori, anche grazie ad una regia che spesso spia l’ex attaccante dell’Inter, seduto di fianco a Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano.prosegui la letturaTiki Taka, in studio c'è Icardi. L'ex interista non parla e resta dietro le ...

Inter-Juve : è duello anche sul mercato per Chiesa e Tonali - oltre al caso Icardi : Questa sera a San Siro si sfidano Inter e Juventus, club animati da un’accesa rivalità che affonda le radici nella storia del calcio italiano. Ultimamente l’inimicizia si è ulteriormente acuita per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte all’Inter. I due ex bianconeri hanno lanciato una sfida alla Vecchia Signora non solo in campo, ma anche sul mercato. Le due società, in estate hanno lottato diverse settimane per accaparrarsi Lukaku (il ...

Inter - senza il riscatto del Psg la Juventus potrebbe tornare su Icardi : La Juventus sarebbe pronta a tornare su Mauro Icardi. I bianconeri continuano a seguire il centravanti argentino, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un riscatto che è tutt'altro che scontato e che è vincolato anche alla volontà dello stesso giocatore. Per questo motivo la prossima estate potrebbe tornare in gioco la Juventus, che da ...